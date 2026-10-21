Fliegen, Fallen, Wiederaufstehen: Andi Goldberger und Gerda Pamler bei den „Lichtblicken“

Andi Goldberger erlebte als Skispringer große Erfolge und eine tiefe persönliche Krise, Gerda Pamler musste nach einem schweren Skiunfall ihr Leben völlig neu ordnen. Mit Marianne Hengl sprechen die beiden darüber, wie sie nach Rückschlägen wieder ihren Weg fanden.

Serfaus – Es sind zwei außergewöhnliche Lebensgeschichten, um die sich die 60. Ausgabe der „LICHTblicke & Wegweiser“ drehen: Andreas „Andi“ Goldberger, ehemaliger Skispringer und TV-Experte, und die ehemalige Paralympics-Sportlerin Gerda Pamler erzählen bei Gastgeberin Marianne Hengl von persönlichen Rückschlägen, Neuanfängen und den Menschen, die ihnen in schwierigen Zeiten Halt gegeben haben. Zu sehen ist die neue Folge am Donnerstag, 22. Oktober 2026, ab 18 Uhr.

Marianne Hengl im Gespräch mit Andi Goldberger und Gerda Pamler

Ein schwerer Skiunfall verändert das Leben von Gerda Pamler von einem Moment auf den anderen. Sie ist damals 27 Jahre alt. Seither sitzt sie im Rollstuhl. Ihre Berge aufgeben, das kann sie nicht. Mit dem Monoski kehrt sie auf die Pisten zurück, geht bei den Paralympics an den Start und gewinnt mehrere Medaillen. Später stellt sie im Wasserski einen Weltrekord auf. Als Skilehrerin hat sie ihre Erfahrungen an Kinder mit Behinderungen weitergegeben.

Auch Andi Goldberger spricht über einen tiefen Einschnitt in seinem Leben. Nach großen Erfolgen als Skispringer stürzte ihn die Kokain-Affäre 1997 in eine persönliche Krise. In den „Lichtblicken“ erzählt er von Fehlern und Selbstzweifeln, aber auch von jenen Menschen, die ihm in dieser schwierigen Phase zur Seite standen.

Für Marianne Hengl ist die 60. Ausgabe eine besondere „Lichtblicke“-Folge. „Es sind zwei Menschen mit völlig unterschiedlichen Lebenswegen und doch einer großen Gemeinsamkeit: Beide wissen, was es heißt, ganz oben zu sein, tief zu fallen und sich im Leben immer wieder neu aufzurichten.“