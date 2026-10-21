In Tirol daheim. Für Tirol gemacht.

In Tirol verwurzelt und hier produziert: MPREIS verbindet seit über 100 Jahren Lebensmittelhandwerk, Nahversorgung und regionale Wertschöpfung.

Wer in Tirol zuhause ist, kennt MPREIS und seine über 300 Supermärkte. Seit mehr als 100 Jahren ist das Tiroler Familienunternehmen eng mit dem Land und seinen Menschen verbunden. Heute steht MPREIS dabei für weit mehr als Lebensmittelhandel: In Völs werden in zwei eigenen Produktionsbetrieben Lebensmittel für die Region hergestellt – in der Bäckerei Therese Mölk und der Alpenmetzgerei.

In der Bäckerei Therese Mölk, die 2025 ihr 100-jähriges Bestehen feierte, trifft traditionelles Bäckerhandwerk auf moderne Produktion. Ein besonderes Qualitätsmerkmal ist die lange Teigführung: Bis zu 32 Stunden bekommen die Teige Zeit, um Geschmack und Aroma zu entwickeln. 195 Mitarbeiter*innen sorgen dafür, dass Tag für Tag mitten in Tirol Brot, Gebäck und Konditorwaren entstehen. Dabei kommen 93 Prozent der verwendeten Zutaten aus Österreich. Rund 300 Tonnen Bio-Getreide aus Tirol werden jährlich verarbeitet – ein starkes Beispiel dafür, wie Lebensmittelherstellung und regionale Landwirtschaft ineinandergreifen.

Nur wenige Schritte entfernt steht mit der Alpenmetzgerei der zweite eigene Produktionsbetrieb. 80 Mitarbeiter*innen stellen hier rund 130 verschiedene Produkte her. Verarbeitet wird ausschließlich Fleisch aus Österreich. Damit setzt MPREIS auch in der eigenen Fleisch- und Wurstwarenproduktion bewusst auf nachvollziehbare Herkunft, Qualität und heimische Wertschöpfung.

© MPREIS

1.500 Produkte von 250 Lieferant*innen

Regionalität reicht aber weit über die eigene Herstellung hinaus. MPREIS arbeitet mit rund 250 Tiroler Lieferant*innen zusammen. Etwa 1.500 Produkte aus Tirol finden sich im Sortiment – darunter mehr als 200 BIO vom BERG-Produkte. Langjährige Partnerschaften mit heimischen Produzent*innen stärken die Landwirtschaft, schaffen Wertschöpfung vor Ort und bringen ein Stück Tirol direkt in die Regale.

„Als Familienunternehmen in vierter Generation fühlen wir uns Tirol und den Menschen hier besonders verbunden. Für uns bedeutet das, Verantwortung zu übernehmen: als Nahversorger, als Arbeitgeber und als Partner der heimischen Landwirtschaft und Produzent*innen. Gleichzeitig wollen wir MPREIS so weiterentwickeln, dass auch kommende Generationen auf ein starkes Tiroler Unternehmen bauen können“, sagt Mathias Mölk, Geschäftsführer und Miteigentümer von MPREIS.

MPREIS auf einen Blick 100+ Jahre Familienunternehmen 300+ Standorte 5.100+ Mitarbeiter*innen aus 85+ Nationen 120 Lehrlinge in 9 Lehrberufen 250 Tiroler Lieferant*innen 1.500 Produkte aus Tirol 200+ BIO vom BERG-Produkte 2 eigene Produktionsbetriebe in Völs

Verantwortung für die Region bedeutet auch Verantwortung als Arbeitgeber. Mit über 300 Filialen und über 5.100 Mitarbeiter*innen aus mehr als 85 Nationen zählt MPREIS zu den größten privaten Arbeitgebern Tirols. Gleichzeitig investiert das Unternehmen in die nächste Generation: Aktuell absolvieren rund 120 junge Menschen eine Ausbildung in neun verschiedenen Lehrberufen. Die Berufsmöglichkeiten reichen vom Verkauf über Bäckerei, Metzgerei und Logistik bis zu IT, Technik und Verwaltung.

Tirol ist für MPREIS Heimat. Hier wird eingekauft, gearbeitet und ausgebildet – und jeden Tag werden mit Erfahrung und Leidenschaft Lebensmittel hergestellt. Ein Stück Tirol, das man schmecken kann.