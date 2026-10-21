Mehr Gewicht im Widerstand: Fernpass-Gegner stellen sich neu auf

Die Bürgerinitiative „Lebensraum Gurgltal Außerfern Mieminger Plateau“ hat sich offiziell als Verein konstituiert. Damit wollen die Mitglieder ihren Einsatz gegen die Ausbaupläne an der Fernpassstraße noch gezielter fortsetzen.

Breitenwang – Nach Jahren des Protests erhält die Bürgerinitiative „Lebensraum Gurgltal Außerfern Mieminger Plateau“ eine offizielle Struktur: Am Dienstag, 20. Oktober, gründeten 35 Aktivistinnen und Aktivisten in Breitenwang einstimmig einen Verein. Damit wollen die Gegner der Ausbaupläne rund um die Fernpassstraße (B 179) ihre Aktivitäten auf eine breitere organisatorische Basis stellen.

Dem Beschluss zur Vereinsgründung vorausgegangen waren laut den Initiatoren insgesamt neun Versammlungen und Straßenblockaden, mehrere Fachvorträge sowie zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Ziel sei es nun, den Einsatz für den Schutz des Lebensraums im Gurgltal, im Außerfern und am Mieminger Plateau weiter zu forcieren.

„Jetzt ist die Basis geschaffen, um unsere Aktionen zu intensivieren und mit einer starken Struktur wirksam für die betroffene Bevölkerung einzutreten“, sagt der neu gewählte Obmann Paul Mascher.

35 AktivistInnen waren bei der Vereinsgründung. © BI Fernpass

Der Verein will sich weiter gegen die Ausbaupläne an der B 179 einsetzen, will die Bevölkerung informieren und die Zusammenarbeit mit gleich gesinnten Organisationen ausbauen.

Bei den Vorstandswahlen wurden sämtliche Funktionen einstimmig besetzt. Obmann ist Paul Mascher, seine Stellvertreterin Regina Karlen. Die Funktion des Schriftführers übernimmt Guntram Lanbach, unterstützt von Margit Dablander. Zum Kassier wurde Otmar Brand gewählt, Stellvertreterin ist Barbara Juen. Die Rechnungsprüfung übernehmen Friedrich Tiefenbrunn und Peter Höflinger.