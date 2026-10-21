500-Einrichtungs-Euro von PROJEKTA

2026 lockt wieder mit einem Wohnträume-Gutschein im Wert von 500 Euro von PROJEKTA.

Die Wohnträume-Gewinnspiel-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer dürfen sich im kommenden Juni auf einen 500-Euro-­Gutschein von PROJEKTA, dem Wohn- und Schlafspezialisten in Reith bei Brixlegg, freuen.

PROJEKTA ist Spe­zialist für Heimtextilien, Bodenbeläge, Bettwaren, Schlafsysteme und Sonnenschutz. Darübe­r hinaus präsentiert das Unterländer Unternehmen eine der größten Ausstellungen von Wasserbetten in Tirol, die vor Ort ausgiebig getestet werden können.

Die Kundinnen und Kunden erwartet bei PROJEKTA ein­e umfangreiche und vielfältige Auswahl an hochwertigen Produkten, die zum größten Teil immer auf Lager sind. Kunden von PROJEKT­A können sich zudem auf kompetente Beratung und Service von höchster Qualität verlasse­n.

PROJEKTA Teppiche-Vorhänge-Parkettböden St. Gertraudi 49, 6235 Reith im Alpbachtal Telefon: 05337 63146

Und so funktioniert's:

Schicken Sie ihr Wohntraum-Foto von ihren eigenen 4 Wänden an die Tiroler Tageszeitung, Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck oder füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus, laden Ihr Bild hoch und schon nehmen Sie am Bewerb teil. Die endgültige Entscheidung über den Hauptgewinn unter den vielen Einsendungen liegt bei unseren Wohnträume-Jurorinnen und -Juroren der Firma PROJEKTA. Vielen lieben Dank für die rege Teilnahme!

Einsendeschluss ist der 16. November 2026, 9 Uhr.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird persönlich kontaktiert