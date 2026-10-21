„Kids Save Lives“ bei den tirol kliniken

Erste Hilfe kann Leben retten. Deshalb sollen Kinder diese Fähigkeiten ebenso selbstverständlich erlernen wie Lesen, Schreiben und Rechnen.

Im Rahmen der betreuten Ferienwochen für Kinder von Mitarbeiter:innen der tirol kliniken wurde heuer erstmals die Initiative „Kids Save Lives“ umgesetzt. An fünf Terminen nahmen insgesamt rund 160 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an einer zweistündigen Notfallschulung teil.

Sicherheit im Notfall

Die Schulungen wurden von erfahrenen Mitarbeiter:innen der tirol kliniken durchgeführt. Ziel war es, Kinder frühzeitig mit grundlegenden Maßnahmen der Ersten Hilfe vertraut zu machen und ihnen Sicherheit im Umgang mit Notfallsituationen zu vermitteln.

Unter dem Motto „Ich kann helfen – ich kann mich schützen“ lernten die Kinder wichtige Selbstschutzmaßnahmen, das richtige Verhalten im Notfall, die österreichischen Notrufnummern sowie die Grundlagen der Herzdruckmassage, der Anwendung eines automatisierten externen Defibrillators (AED) und eines EpiPens.

Im Mittelpunkt standen die drei entscheidenden Schritte im Notfall: das rasche Erkennen einer Notsituation, die sofortige Alarmierung der Rettungskräfte und der frühzeitige Beginn lebensrettender Maßnahmen. Denn bereits nach wenigen Minuten ohne ausreichende Sauerstoffversorgung des Gehirns können schwere und bleibende Schäden entstehen. Umso wichtiger ist es, dass möglichst viele Menschen wissen, wie sie im Ernstfall richtig handeln.

„Bereits Kinder können in Notfällen einen wertvollen Beitrag leisten.“ Erwin Adrigan, Dipl. Intensiv-Pfleger und Initiator

Helfen kann jede(r)

„Kinder können dabei einen wertvollen Beitrag leisten. Bereits ab dem Volksschulalter lernen sie, Notfälle zu erkennen, Hilfe zu holen und einen Notruf abzusetzen. Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren sind zudem häufig schon in der Lage, eine wirksame Herzdruckmassage mit ausreichender Tiefe und Frequenz durchzuführen“, erklärt Erwin Adrigan, Intensiv Diplompfleger und Initiator der Aktion an den tirol kliniken. Gleichzeitig tragen sie das Gelernte in ihre Familien und ihr Umfeld weiter und helfen so, das Bewusstsein für Erste Hilfe in der Bevölkerung zu stärken.

Hintergrund der Initiative ist die internationale Kampagne „Kids Save Lives“, die sich für die frühzeitige Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in Wiederbelebungsmaßnahmen einsetzt. Die Botschaft der Schulung lautete dabei: Helfen kann jede und jeder. Ziel ist es, Ängste abzubauen und Handlungssicherheit zu vermitteln. Denn nichts zu tun ist im Notfall der größte Fehler.