Viele Köpfe, ein Team, echte Zukunft

Von modernster Technik bis Spitzengastronomie: Die Unternehmensgruppe der Bergbahnen Sölden bietet vielfältige Karrierechancen mit Weitblick.

Wer an die Bergbahnen Sölden denkt, hat wahrscheinlich perfekt präparierte Pisten, Pistenbullys und hochmoderne Seilbahnen vor Augen. Sie prägen das Bild des Unternehmens und sind das Herzstück des täglichen Tuns. Doch hinter den Kulissen eröffnet sich eine Arbeitswelt, die weit über den Seilbahnbetrieb hinausreicht.

© Rudi Wyhlidal

Ein Verbund, unzählige Berufsfelder

Gemeinsam mit ihren Beteiligungen – von der Schiregion Hochoetz und der AREA 47 über 007 ELEMENTS bis hin zum Fünf-Sterne-Hotel Das Central, der Berggastronomie und dem Rastland Nassereith – beschäftigen die Bergbahnen Sölden rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Vielfalt der Unternehmensbereiche spiegelt sich auch in den Berufen wider: Ob Elektrotechnikprofis, Projektentwickler, Schlosser, Spezialisten für Beschneiung, IT-Teams, Marketingmanager, Controlling-Experten oder Spitzenköche auf 3.000 Metern – gefragt sind ganz unterschiedliche Talente, Fachkenntnisse und Persönlichkeiten.

Ein Verbund – 1.000 Chancen Bergbahnen Sölden Schiregion Hochoetz Berggastronomie 007 ELEMENTS Das Central AREA 47 Rastland Nassereith Alle Ausbildungen & Stellen: www.bergbahnen.soelden.com

Chance: Karriere mit Weitblick

Großen Wert legen die Bergbahnen Sölden auf die persönliche Entwicklung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von fundierten Ausbildungsmöglichkeiten und Lehrberufen bis hin zu internen Wechseln und Weiterentwicklung innerhalb der Unternehmensgruppe stehen zahlreiche Wege offen. Was die Mitarbeitenden verbindet, ist die tägliche Arbeit an und mit alpiner Infrastruktur, verlässliches Teamwork und ein Arbeitsumfeld, das langfristige berufliche Perspektiven bietet.