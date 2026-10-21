Rosen für Tirolerin Tagger
Tennis-Legende rechnet mit heimischer Sportwelt ab: „Wir verdienen nicht mehr als das“
Der French-Open-Sieger und frühere Weltranglisten-Erste Thomas Muster, hier bei Servus TV bei Sport und Talk aus dem Hangar-7, nahm sich beim Blick auf das Sportsystem in Österreich wie gewohnt kein Blatt vor den Mund.
© Kirsten Frank
Mit kritischen Worten blickt Tennis-Legende Thomas Muster vor den Erste Bank Open (ab Montag) auf die heimische Sportwelt. Der 59-jährige Steirer widerspricht großer Belastung der Stars und streut Lilli Tagger Rosen.
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