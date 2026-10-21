„Mit gutem Beispiel voran“: Künftiger ORF-Chef Clemens Pig will weniger Gehalt

Um dem Sparbedarf gerecht zu werden, will der designierte ORF-Chef Clemens Pig mit gutem Beispiel vorangehen und künftig weniger verdienen als sein Vorgänger Roland Weißmann. Man wolle „verantwortungsvoll mit den Beiträgen der ÖsterreicherInnen umgehen“, so Pig.

Wien – Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig will weniger als der einstige ORF-Chef Roland Weißmann verdienen. Das begründete er gegenüber Kurier und Standard mit dem erhöhten Sparbedarf, den der ORF gegenwärtig zu bewältigen hat. Er wolle in diesen Zeiten mit gutem Beispiel vorangehen und auf erfolgsabhängige Bonuszahlungen verzichten. Verhandelt wird am Donnerstag im Vergütungsausschuss des ORF-Stiftungsrats.

Die Menschen in Österreich haben ein Recht darauf, dass wir mit ihren Beiträgen verantwortungsvoll umgehen. Clemens Pig (künftiger ORF-Chef)

Mit seinem Begehr wolle er den „Grundstein für eine neue Gehaltspyramide“ im öffentlich-rechtlichen Medienhaus setzen. „Die Menschen in Österreich haben ein Recht darauf, dass wir mit ihren Beiträgen verantwortungsvoll umgehen. Diesen Anspruch stelle ich zuallererst an mich selbst“, wurde Pig von den beiden Tageszeitungen zitiert.

„Braucht keine Bonuszahlungen“

ORF-Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer hatte im September angekündigt, dass man sich sehr genau mit der Ausgestaltung des Vertragswerks befassen werde, wobei man einen internationalen Personalberater und eine Arbeitsrechtlerin hinzuziehen werde.

Er will einen größeren Teil der Direktorengehälter durch erfolgsabhängige Komponenten darstellen. Das lehnt Pig nun ab: „Es braucht keine Bonuszahlungen oder sonstige Gehaltsbestandteile, die draußen niemand versteht. Es soll ein Fixum geben, und das wird geringer sein als die Gesamtvergütung meines Vorgängers.“ Weißmann wurde im März veröffentlichtem Transparenzbericht ein Bruttojahresgehalt von 427.500 Euro ausgewiesen.

Am Donnerstag finden sich ORF-Stiftungsräte zudem zu einer Sondersitzung des Finanzausschusses zusammen, um das Budget für 2027 und die Finanzpläne für die Folgejahre zu fixieren. Kein einfaches Unterfangen, wurde dem ORF von der Bundesregierung doch die Kompensation für den Entfall des Vorsteuerabzugs mit dem Umstieg auf den ORF-Beitrag gestrichen. 93 Mio. Euro kommen dem Medienhaus dadurch pro Jahr recht kurzfristig abhanden.

Der Standard schrieb zuletzt mit Verweis auf „Stiftungsratskreise“, dass 2027 ein Minus von fast 30 Mio. Euro drohen könnte. Lederer kommentierte gegenüber der Zeitung keine Zahlen, hielt aber fest, dass er sich unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht vorstellen könne, im kommenden Jahr positiv abzuschließen. (APA)