SWARCO wächst. Wachse mit uns.

Die Welt bewegt sich. Und du kannst mitlenken.

Die Welt steht nie still. Und wir sorgen dafür, dass Menschen sicher und zuverlässig ans Ziel kommen. SWARCO gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Straßenmarkierungssystemen. Markierungsma­terialien, hochwertige Glasperlen und innovative Lösungen für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit auf der Straße – das ist unsere Welt. In unserer Division für intelligentes Verkehrsmanagement entwickeln wir smarte Technologien, die Verkehrsströme sicherer und effizienter machen.

Klingt technisch? Ist es. Aber vor allem: sinnvoll, zukunftsorientiert und voller Möglichkeiten für Menschen, die etwas bewegen wollen.

© SWARCO AG

Unsere Produkte begegnen dir jeden Tag – auf Autobahnen und Landstraßen, in Städten, auf Flughäfen oder Parkflächen. Überall dort, wo klare Orientierung und gute Sichtbarkeit entscheidend sind.

„Innovation ist uns wichtig. In Österreich haben wir das modernste Glasperlenwerk der Welt gebaut. Dahinter steht ein starkes Team, für das wir ein modernes und freundliches Arbeitsumfeld geschaffen haben.“ Markus M., Employer Brand Manager SWARCO Group

SWARCO ist international aufgestellt und wächst weiter. Dieses Wachstum schaffen wir nicht allein. Wir brauchen Menschen, die mit anpacken. Die mitdenken. Und die mitgestalten wollen. Bei uns zählt, was du einbringst – nicht, welchen Titel du trägst. Egal ob in Produktion, Instandhaltung, Forschung und Entwicklung, Vertrieb oder Administration: Bei uns findest du ein Umfeld, in dem du dich fachlich und persönlich weiterentwickeln kannst.