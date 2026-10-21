23 Erkrankungen, drei Todesfälle: Doch seit Anfang Oktober keine Legionellen-Neuinfektionen

Nach den Legionellen-Infektionen suchten Behörden, das Land Tirol und die AGES fieberhaft nach möglichen Infektionsquellen. Nun gibt es eine erste positive Entwicklung: Seit dem 5. Oktober wurde keine neuen Infektionen mehr gemeldet. Umfangreiche Untersuchungen, Reinigungen und Schutzmaßnahmen dürften Wirkung zeigen.