Maßnahmen in Innsbruck wirken
23 Erkrankungen, drei Todesfälle: Doch seit Anfang Oktober keine Legionellen-Neuinfektionen
Der Eingang zum städtischen Gesundheitsamt am Adolf-Pichler-Platz: In Zusammenarbeit mit dem Land Tirol und der AGES konnte das Legionellen-Infektionsgeschehen in Innsbruck eingedämmt werden.
© IKM/Bär
Nach den Legionellen-Infektionen suchten Behörden, das Land Tirol und die AGES fieberhaft nach möglichen Infektionsquellen. Nun gibt es eine erste positive Entwicklung: Seit dem 5. Oktober wurde keine neuen Infektionen mehr gemeldet. Umfangreiche Untersuchungen, Reinigungen und Schutzmaßnahmen dürften Wirkung zeigen.
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