Fünfeinhalb Monate gezeichnet

Ein Stift, ein Priester und ein bisschen Wahnsinn: 500 Stunden Arbeit für dieses Bild

Herbert Traxl hat fast ein halbes Jahr an dem Bild gezeichnet.
© Matthias Reichle
Matthias Reichle

Von Matthias Reichle

Herbert Traxl hat ein besonderes Bild mit einer besonderen Botschaft geschaffen. Um sein Werk zu vollenden, brauchte der ehemalige Zammer Pfarrer aber nicht nur sehr viel Geduld.

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