Unterwegs in Tirol: Deine Arbeit bringt alle sicher ans Ziel

Ob auf der Inntal Autobahn, am Brenner oder auf der Arlberg-Schnellstraße: Die ASFINAG sorgt mit modernster Infrastruktur und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür, dass die Menschen in Tirol Tag für Tag sicher unterwegs sind.

Wer in Tirol unterwegs ist, nutzt sie ganz selbstverständlich: die A12, die A13 und die S16. Sie verbinden Regionen und Menschen, sichern Mobilität für Pendlerinnen und Pendler, die Wirtschaft, Einsatzkräfte und den Tourismus. Hinter diesen Verkehrsadern stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ASFINAG – Menschen aus der Region, die Tirol kennen und Verantwortung übernehmen. Sie arbeiten dann, wenn es darauf ankommt: im Winterdienst bei Schnee und Eis, in Verkehrsmanagementzentralen, in Tunneln und auf Brücken. Ihr Ziel ist immer dasselbe: dass alle sicher ankommen.

Die Vorbereitungen auf den Winter laufen auf Hochtouren. © ASFINAG

Wenn Schneefall droht und es auf den Straßen rutschig werden könnte, sind unsere Teams bereits draußen. Präzise Einsatzplanung, digitale Wetterdaten und Sensorik helfen ihnen, rasch und gezielt zu handeln. Während viele noch schlafen, räumen Winterdienst-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter Fahrbahnen, kontrollieren Strecken und sichern kritische Abschnitte ab. Gleichzeitig überwachen in den Tunnelanlagen moderne Systeme rund um die Uhr das Verkehrsgeschehen. Kameras, Sensoren, Lüftung und Verkehrsmanagementzentralen greifen nahtlos ineinander, regelmäßige Übungen mit Feuerwehr, Rettung und Polizei sorgen dafür, dass im Ernstfall jeder Handgriff sitzt. Ein intelligentes Verkehrsmanagement lenkt Ströme, reduziert Staus und hält Rettungswege frei.

Bis zu 400 Kilometer pro Schicht: Der Service- und Kontrolldienst verbindet Sicherheit und Kundenservice. © ASFINAG

Sicherheit beginnt lange vor dem Einsatz. Auf der A12, A13 und S16 werden Brücken, Tunnel und Fahrbahnen laufend erhalten und modernisiert – von der Luegbrücke über die Sillbrücke bis zum Landecker Tunnel. Die ASFINAG investiert in digitale Steuerungssysteme, energieeffiziente Anlagen und nachhaltige Lösungen: Photovoltaik, LED-Technologie und der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur sind Bausteine für eine zukunftsfähige Mobilität. Dabei gilt ein klares Prinzip: Bestehende Infrastruktur erhalten und modernisieren, Ressourcen schonen und die Verkehrssicherheit weiter erhöhen.

Damit all das gelingt, braucht es Menschen mit Fachkompetenz, Hausverstand und Teamgeist: Verkehrsmanagerinnen und -manager, Technikerinnen und Techniker, Kolleginnen und Kollegen in der Straßenmeisterei, in IT und Digitalisierung, im Bau- und Erhaltungsmanagement, in Umwelt und Sicherheit, im Kundenservice. Die ASFINAG bietet ihnen moderne Arbeitsplätze, verlässliche Rahmenbedingungen und echte Entwicklungsmöglichkeiten – vom Lehrstart bis zur Spezialistinnen- oder Führungsrolle. Wer Verantwortung übernimmt, findet hier Sinn, Stabilität und Perspektive.

Die Herausforderungen in Tirol, im Herzen Europas, sind für die ASFINAG groß, und es ist unser Anspruch, dass sich die Bevölkerung, Wirtschaft, Industrie und der Tourismus auf unsere Autobahnen und Schnellstraßen verlassen können. Dafür arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich. Wenn du Tirols Mobilität mitgestalten möchtest, mitten in der Region und mit Technik am Puls der Zeit, dann bist du bei der ASFINAG richtig.