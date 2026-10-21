Gruseltour durch die Stadtbibliothek: Halloween-Spaß für Kinder ab 3 Jahren

Hexen, Gespenster und Vampire übernehmen die Stadtbibliothek Reutte: Am Samstag, 24. Oktober, sind Kinder ab drei Jahren zu einer interaktiven Halloween-Lesung mit Gruseltour, Überraschungen und Bastelaktion eingeladen.

Reutte – Kurz vor Halloween lädt die Stadtbibliothek Reutte am Samstag, 24. Oktober, um 17 Uhr zu einem schaurig-schönen Abenteuer für Kinder ein. Im Mittelpunkt steht das Bilderbuch „Süßes oder Saures“ von Lance Bass.

Dabei erwartet die jungen Besucherinnen und Besucher keine gewöhnliche Lesung. Gemeinsam mit Sonja, Maria und Tanja begeben sich die Kinder auf eine interaktive Gruseltour durch die Bibliothek. An verschiedenen Stationen werden Teile der Geschichte lebendig, während geheimnisvolle Begegnungen, passende Geräusche und kleine Überraschungen für Halloween-Stimmung sorgen.

Verkleidete Hexen, Gespenster und Vampire begleiten die Kinder auf ihrer Reise durch die „Gruselgasse“. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht: Die kleinen Gäste werden selbst Teil der Geschichte und können das Abenteuer aktiv mitgestalten.

Im Anschluss wird gemeinsam gebastelt. Jedes Kind gestaltet ein Halloween-Windlicht zum Mitnehmen. Wer möchte, darf natürlich auch im Kostüm kommen.