Mitmach-Aktion der TT

Leistbares Parken, weniger Verkehr, mehr Bars: Das wünschen sich die Kufsteiner

Die Kufsteinerinnen und Kufsteiner wünschen sich noch mehr Veranstaltungen, auch auf der Festung.
© Michael Mader
Michael Mader

Von Michael Mader

Was fehlt in Kufstein? Bei der TT-Mitmach-Aktion haben die Einwohner ihre Wünsche für die Stadt eingebracht. Besonders häufig geht es um leistbares Parken und weniger Autoverkehr. Auch ganzjährige Freizeitangebote und das Nachtleben beschäftigen die Kufsteiner. Die wichtigsten Anliegen im Überblick.

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