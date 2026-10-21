Leistbares Parken, weniger Verkehr, mehr Bars: Das wünschen sich die Kufsteiner

Was fehlt in Kufstein? Bei der TT-Mitmach-Aktion haben die Einwohner ihre Wünsche für die Stadt eingebracht. Besonders häufig geht es um leistbares Parken und weniger Autoverkehr. Auch ganzjährige Freizeitangebote und das Nachtleben beschäftigen die Kufsteiner. Die wichtigsten Anliegen im Überblick.