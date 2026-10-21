In Klinik geflogen
Schwerer Skiunfall: Jugendlicher stürzt am Hintertuxer Gletscher 30 Meter ab
Ein 14-jähriger Skifahrer ist am Mittwoch am Hintertuxer Gletscher schwer verletzt worden. Es ist einer der ersten bekannten Skiunfälle der noch jungen Saison in Tirol.
Der Jugendliche aus Großbritannien absolvierte gegen 11.30 Uhr gemeinsam mit einer Trainingsgruppe ein Skitraining auf der roten Piste Nr. 3. In einer Linkskurve stürzte er und durchbrach mit hoher Geschwindigkeit einen Fangzaun, berichtet die Polizei.
30 Meter abgestürzt
Der 14-Jährige stürzte daraufhin rund 30 Meter in felsiges Gelände ab. Er zog sich schwere Verletzungen am Rücken und im Gesicht zu. Die Pistenrettung versorgte den Verletzten zunächst, anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)