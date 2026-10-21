Schwerer Skiunfall: Jugendlicher stürzt am Hintertuxer Gletscher 30 Meter ab

Ein 14-jähriger Skifahrer ist am Mittwoch am Hintertuxer Gletscher schwer verletzt worden. Es ist einer der ersten bekannten Skiunfälle der noch jungen Saison in Tirol.

Der Jugendliche aus Großbritannien absolvierte gegen 11.30 Uhr gemeinsam mit einer Trainingsgruppe ein Skitraining auf der roten Piste Nr. 3. In einer Linkskurve stürzte er und durchbrach mit hoher Geschwindigkeit einen Fangzaun, berichtet die Polizei.

30 Meter abgestürzt