Empörte Angehörige
Wehrlosen Senioren Bargeld und Schmuck gestohlen: Diebische Pflegerin in Tirol verurteilt
Taten blieben lange im Dunklen: Eine Pflegerin war bei ihren Aufenthalten in Seniorenwohnungen auf massive Diebstähle aus.
© HELMUT FOHRINGER
Wegen schweren Einbruchsdiebstahls und Urkundenunterdrückung musste sich eine rumänische Pflegerin am Landesgericht verantworten. Sie musste am Landesgericht in Abwesenheit verurteilt werden, da sie ohne festen Wohnsitz in Richtung Wien abgetaucht sein soll.