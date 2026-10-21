Für den Stromverbrauch eines Hallenbads gibt es 300 Meter Skipiste in der Halle

In Österreich liebäugelt der nationale Skiverband mit einer Skihalle – die gibt es 50 km südlich von Hamburg mit der SnowWorld Bispingen bereits seit 2006. Auch Sölden ist zu 20 Prozent daran beteiligt, auch wenn die Ötztaler zwischenzeitlich ausgestiegen waren. Das Projekt könnte hierzulande Trainings in der heißen Jahreszeit ermöglichen.