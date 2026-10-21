Tanja Szewczenko: Überschwemmung und Rettungseinsatz kurz vor Umzug

Dass Tanja Szewczenko den Wasserschlauch beim Schwimmbad nicht abgedreht hatte, sorgte für folgenschwere Pannen. Die schwangere Schauspielerin setzte ihren Keller unter Wasser, ein Helfer stürzte und verlor zweimal das Bewusstsein.

Ein vergessener Wasserschlauch, ein überfluteter Keller und schließlich ein Rettungswagen vor der Tür: Für die schwangere Schauspielerin und ehemalige Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko ist der Mittwoch zum Albtraum geworden. Auf Instagram berichtete sie von einem „absoluten Supergau“ – nur wenige Wochen vor dem geplanten Umzug ihrer Familie nach Rumänien.

„Ich habe original vergessen, den Schlauch am Pool auszumachen. Ergebnis: Der gesamte Keller stand knöchelhoch unter Wasser“, schilderte Szewczenko. Besonders bitter: Auch zahlreiche bereits gepackte Umzugskartons wurden nass, darunter Erinnerungsstücke ihrer Tochter Jona und selbst gemalte Bilder ihrer Zwillingssöhne Leo und Luis.

Helfer stürzt und wird zweimal ohnmächtig

Als die Familie versuchte, das Wasser zu beseitigen, fiel auch noch der Strom aus. Angehörige packten mit an, Ehemann Norman Jeschke organisierte aus München einen Pooltechniker. Doch dann eskalierte die Situation: Ein Bekannter, der mit einer Pumpe helfen wollte, stürzte auf der rutschigen Treppe und verlor laut Szewczenko zweimal das Bewusstsein.

„Ich musste den Rettungsdienst rufen, Blaulicht vor der Haustür“, berichtete die 49-Jährige. Glücklicherweise habe sich der Mann bei dem Sturz keine Knochenbrüche zugezogen.

Schwangere Schauspielerin macht sich Vorwürfe

Szewczenko, die im siebten Monat schwanger ist, half anschließend bei den Aufräumarbeiten. Besonders zu schaffen machten ihr jedoch die Schuldgefühle. „Ich fühle mich so unendlich schuldig“, schrieb sie auf Instagram. Normalerweise sei sie bestens organisiert, diesmal habe sie schlicht vergessen, den Wasserschlauch abzustellen.