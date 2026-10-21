Literatur, Reisegeschichten und afrikanische Küche in der Stadtbibliothek Reutte

Eine Reise nach Afrika, ohne das Außerfern zu verlassen: Die Stadtbibliothek Reutte lädt am Freitag, 23. Oktober, zu einem literarisch-kulinarischen Abend mit Buchtipps, Reiseerzählungen und afrikanischen Spezialitäten ein.

Reutte – Unter dem Motto „Afrika – südlich des Äquators“ verwandelt sich die Stadtbibliothek Reutte am Freitag, 23. Oktober, ab 19 Uhr in einen Treffpunkt für Literaturfreunde, Reiselustige und Genießer.

Im Mittelpunkt stehen zwölf ausgewählte Bücher afrikanischer Autorinnen und Autoren, die in acht verschiedenen Ländern spielen. Die Werke reichen vom Krimi bis zum Drama und geben Einblicke in unterschiedliche Lebenswelten, Kulturen und historische Entwicklungen des Kontinents.

Persönliche Reiseeindrücke steuern die Afrikareisenden Eva Degenhart und Martin Hinteregger bei. Mit ihrem Expeditionsfahrzeug „Luna“ sind sie regelmäßig in verschiedenen afrikanischen Ländern unterwegs und erzählen von ihren Erlebnissen und Begegnungen.

Auch kulinarisch können die Besucher Afrika entdecken: Die Bibliothekarinnen servieren typische Spezialitäten des Kontinents. Zur Begrüßung gibt es einen Gin Tonic, zum Ausklang einen Amarula.