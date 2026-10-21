Lkw und Auto kollidiert: Zwei Schwerverletzte bei Unfall am Felbertauern

Beim Zusammenstoß eines Lkw und eines Autos sind am Mittwoch auf Salzburger Seite der Felbertauernstraße zwei Personen schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich Medienberichten zufolge gegen Mittag direkt beim Tunnel auf Höhe des Elisabethsees. Wie es dazu kam, war noch unklar.

Einstündige Sperre

Eine der schwerverletzten Personen wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Kardinal-Schwarzenberg- Klinikum Schwarzach geflogen, die andere mit der Rettung ins Tauernklinikum in Zell am See gebracht.