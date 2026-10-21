Straße komplett gesperrt
Lkw und Auto kollidiert: Zwei Schwerverletzte bei Unfall am Felbertauern
Beim Zusammenstoß eines Lkw und eines Autos sind am Mittwoch auf Salzburger Seite der Felbertauernstraße zwei Personen schwer verletzt worden.
Der Unfall ereignete sich Medienberichten zufolge gegen Mittag direkt beim Tunnel auf Höhe des Elisabethsees. Wie es dazu kam, war noch unklar.
Einstündige Sperre
Eine der schwerverletzten Personen wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Kardinal-Schwarzenberg- Klinikum Schwarzach geflogen, die andere mit der Rettung ins Tauernklinikum in Zell am See gebracht.
Die Felbertauernstraße musste im Bereich der Unfallstelle mehr als eine Stunde lang komplett gesperrt werden. Neben den Rettungs- und Feuerwehrkräften standen auch Straßenmitarbeiter und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. (TT.com)