Nach schwerem Unfall am Felbertauern: Autofahrer im Krankenhaus verstorben

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Felbertauernstraße ist ein Autofahrer nach vier Tagen im Krankenhaus verstorben. Der 68-jährige Pinzgauer war am vergangenen Mittwoch auf Salzburger Seite frontal mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Der Unfall hatte sich gegen Mittag direkt beim Tunnel auf Höhe des Elisabethsees ereignet. Wie es dazu kam, war noch unklar.

Der schwerverletzte Pkw-Lenker wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum Schwarzach geflogen, wo er am Sonntag starb, teilte die Polizei mit. Seine Beifahrerin (40) war mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Tauernklinikum in Zell am See gebracht worden. Der Lkw-Fahrer blieb laut Exekutive unverletzt.

Einstündige Sperre