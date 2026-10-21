Bis zu 1100 Wohnungen
Die „kluge Siedlung“ wacht langsam auf: Ein Besuch im Innsbrucker Campagne-Areal
Andrea Umhauer ist Stadtteil-Koordinatorin in der Reichenau. Sie ist auch für den Stadtteiltreff im Campagne-Areal zuständig.
© Clemens Markart
In der Innsbrucker Reichenau soll das Bauprojekt Campagne als „Smart City“ ein Vorzeigeprojekt werden, 300 von 1100 Wohnungen sind dort errichtet und vergeben. Für die beiden Standort-Koordinatoren der ISD setzt die Siedlung bereits jetzt wichtige Impulse.
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