Bis zu 1100 Wohnungen

Die „kluge Siedlung“ wacht langsam auf: Ein Besuch im Innsbrucker Campagne-Areal

Andrea Umhauer ist Stadtteil-Koordinatorin in der Reichenau. Sie ist auch für den Stadtteiltreff im Campagne-Areal zuständig.
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Clemens Markart

Von Clemens Markart

In der Innsbrucker Reichenau soll das Bauprojekt Campagne als „Smart City“ ein Vorzeigeprojekt werden, 300 von 1100 Wohnungen sind dort errichtet und vergeben. Für die beiden Standort-Koordinatoren der ISD setzt die Siedlung bereits jetzt wichtige Impulse.

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