Für die Männergesundheit
Schnurrbärte, Fußbälle und Kampf dem Hodenkrebs: Das ist der „Movember“ in Lienz
Lassen sich Schnurrbärte wachsen: Selbsthilfe-Leiter Wolfgang Rennhofer (l.) und Urologe Niklas Riedl (r.) machen Fortschritte, Urologe Andreas Martinschek ist noch am Anfang.
© Selbsthilfe Osttirol
Weltweit lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen, um auf die Wichtigkeit der Männergesundheit aufmerksam zu machen. Aus „Moustache“ (Schnurrbart) und „November“ wurde die Initiative „Movember“. Die Selbsthilfe Osttirol lädt zu zwei Aktionstagen.
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