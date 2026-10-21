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Tor- und punktelos in Bozen
Woche der Wahrheit begann für die Haie mit einer ordentlichen Abreibung
Steven Owre und die Haie traten die Heimreise punkt- und torlos an.
© GEPA pictures/ Kevin Hackner
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