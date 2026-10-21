Historische Nacht in Lissabon: LASK feierte ersten Champions-League-Sieg

Der LASK holte den historischen ersten Sieg seiner Vereinsgeschichte in der Champions League. Am Mittwoch belohnten sich die Linzer bei Sporting Lissabon nach frühem Rückstand für einen engagierten Auftritt und feierten schließlich einen 3:2-Erfolg.

Christoph Lang (15.) egalisierte das frühe 0:1 nach umstrittenem Elfer durch Luis Suarez (5.), Sasa Kalajdzic (63.) und Krystof Danek (68.) machten den „Dreier“ perfekt. Das zweite Suarez-Tor (89.) kam für Sporting zu spät. Der LASK überstand die hitzige Nachspielzeit von acht Minuten unbeschadet.

Vor allem in der zweiten Hälfte dominierten die Linzer trotz verletzungsbedingtem Verlust von Goalie Lukas Jungwirth (52.) das Geschehen, Portugals an den ersten beiden Spieltagen siegreicher Vizemeister (3:1 gegen Galatasaray, 2:0 bei RC Lens) lief seinen Erwartungen hinterher.

Bereits am 3. November können die Oberösterreicher ihr Punktekonto zu Hause gegen Slovan Bratislava ausbauen. (TT.com, APA)