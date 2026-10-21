Drei Tote bei Unwettern in Südfrankreich

Bei Unwettern mit heftigem Niederschlag sind in Südfrankreich drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Präfektur des Departements Bouches-du-Rhône am Abend in Marseille mitteilte, kommt es in der Region zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen. Straßen waren blockiert und Bahnlinien unterbrochen. Zusätzlich kam es zu Störungen im Telefonnetz, weshalb die Menschen über eine Warn-App über den Stand der Dinge informiert wurden.

Besonders betroffen sind die Städte Arles und Saint-Martin-de-Crau. Dort wurden 250 Menschen in Notunterkünften untergebracht. Am Donnerstag wurden weitere Einsatzkräfte des Zivilschutzes zum Abpumpen von Wasser aus überfluteten Gebäuden erwartet.