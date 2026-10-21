Drei Todesopfer durch Angriffe auf Saudi-Arabien

Zwei Menschen sind in Saudi-Arabien durch Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne der Huthi-Miliz getötet worden. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die staatliche saudisch-arabische Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf das Energieministerium. Außerdem wurde bei einem Angriff auf den Flughafen im saudi-arabischen Dammam nach Behördenangaben ein Mensch getötet, acht weitere Personen wurden teils schwer verletzt.

Die Drohne, die von der Luftabwehr abgeschossen wurde, habe auf das Ölfeld Schaiba des staatlichen Konzerns Aramco gezielt. Die Todesopfer dort sind demnach philippinischer und nepalesische Staatsangehörige.

Die USA haben nach den Angriffen der Huthi-Miliz den Abzug eines Teils ihres diplomatischen Personals aus Saudi-Arabien angeordnet. Betroffen seien nicht dringend benötigte US-Regierungsmitarbeiter und deren Familienangehörige, teilte das US-Außenministerium am Mittwoch mit. Der Sprecher des Ministeriums, Tommy Pigott, begründete den Schritt mit den zunehmenden Angriffen der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf zivile Ziele in Saudi-Arabien. Vier US-Beamte sagten der Nachrichtenagentur Reuters zudem, dass auch Familienangehörige von Diplomaten aus anderen Golfstaaten die Region verlassen sollten.

Der Abzug ist eine Reaktion auf die Eskalation der Kämpfe im Jemen. Damit eröffnet sich ein weiterer Schauplatz in dem regionalen Konflikt, der durch den US-israelischen Krieg gegen den Iran Ende Februar ausgelöst wurde. Der Konflikt hat den weltweiten Energiehandel beeinträchtigt und die Volkswirtschaften am Golf in Mitleidenschaft gezogen. Die US-Botschaft in Riad hatte am Mittwoch nach tödlichen Angriffen, unter anderem auf den Flughafen von Riad, eine Sicherheitswarnung vor möglichen weiteren Attacken der Huthi-Miliz herausgegeben. Washington hatte erst in den vergangenen Monaten wieder diplomatisches Personal in die Region entsandt. Viele Mitarbeiter waren abgezogen worden, nachdem der Iran nach Beginn des Krieges Angriffe auf US-Einrichtungen gestartet hatte.