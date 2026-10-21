Houthi: Verteidigungsministerium in Riad attackiert

Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz teilte mit, sie habe auch das saudische Verteidigungsministerium in Riad angegriffen. Das Ministerium sei direkt getroffen worden, so Houthi-Militärsprecher Yahya Sari am Donnerstag. Eine Bestätigung von saudischer Seite für den Angriff auf das Ministerium gab es zunächst nicht.

Das Gebäude liegt im Zentrum von Riad und wird von Verteidigungsminister Khalid bin Salman geführt, dem Bruder des Kronprinzen und faktischen Herrschers Mohammed bin Salman. Ein Angriff dort wäre ein weiterer, auch symbolischer Erfolg für die Miliz.

Bei Angriffen in Saudi-Arabien sind unterdessen mehrere Menschen getötet worden. Bei einer Attacke auf den Flughafen von Dammam am Mittwochabend starben zwei Menschen, acht wurden verletzt, teilte die Luftfahrtbehörde auf der Plattform X mit. Bei einem weiteren Angriff am Mittwoch wurden zwei Menschen durch Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne getötet. Zwei Menschen seien durch die Trümmer verletzt worden, hieß es in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur SPA.

Die Luftabwehr habe die Drohne der jemenitischen Houthi-Miliz, die auf das Ölfeld Shaiba des staatlichen Konzerns Aramco gezielt habe, abgeschossen. Das saudische Militärbündnis im Jemen erklärte, erneut seien Drohnen unter anderem über Riad abgefangen worden.

Die USA haben unterdessen den Abzug eines Teils ihres diplomatischen Personals aus Saudi-Arabien angeordnet. Betroffen seien nicht dringend benötigte US-Regierungsmitarbeiter und deren Familienangehörige, teilte das US-Außenministerium am Mittwoch mit. Der Sprecher des Ministeriums, Tommy Pigott, begründete den Schritt mit den zunehmenden Angriffen der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz auf zivile Ziele in Saudi-Arabien. Vier US-Beamte sagten der Nachrichtenagentur Reuters zudem, dass auch Familienangehörige von Diplomaten aus anderen Golfstaaten die Region verlassen sollten.

Der Abzug ist eine Reaktion auf die Eskalation der Kämpfe im Jemen. Damit eröffnet sich ein weiterer Schauplatz in dem regionalen Konflikt, der durch den US-israelischen Krieg gegen den Iran Ende Februar ausgelöst wurde. Der Konflikt hat den weltweiten Energiehandel beeinträchtigt und die Volkswirtschaften am Golf in Mitleidenschaft gezogen. Die US-Botschaft in Riad hatte am Mittwoch nach tödlichen Angriffen, unter anderem auf den Flughafen von Riad, eine Sicherheitswarnung vor möglichen weiteren Attacken der Houthi-Miliz herausgegeben. Washington hatte erst in den vergangenen Monaten wieder diplomatisches Personal in die Region entsandt. Viele Mitarbeiter waren abgezogen worden, nachdem der Iran nach Beginn des Krieges Angriffe auf US-Einrichtungen gestartet hatte.

Die vom Iran unterstützten schiitischen Houthi griffen zuletzt mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern mehrfach Ziele im benachbarten sunnitischen Königreich Saudi-Arabien an. Dabei gab es Tote und Verletzte, unter anderem am Flughafen der Hauptstadt Riad.