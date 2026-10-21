Tom Cruise wird für sein Lebenswerk geehrt

"Mission: Impossible", "Top Gun", "Krieg der Welten": Hollywood-Star Tom Cruise (64), der in zig Blockbustern mitspielte, soll für sein Lebenswerk einen renommierten Preis erhalten. Die Würdigung mit dem "AFI Life Achievement Award" ist für April 2027 geplant, wie das American Film Institute (AFI) mitteilte. Die Gala wird im Dolby Theatre in Hollywood gefeiert, wo traditionell die Oscars vergeben werden.

"Tom Cruise ist eine globale Ikone", wurde Star-Produzentin Kathleen Kennedy, Vorsitzende des AFI-Kuratoriums, in einer Mitteilung zitiert. Als Schauspieler und Produzent zeige er außergewöhnliches Engagement bei allem, was er tue. Zudem bewundere sie seinen "tiefen Glauben" an Filme und an deren Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, führte Kennedy aus.

Cruise ist durch Blockbuster-Reihen wie "Mission: Impossible" und "Top Gun" berühmt geworden. Der US-Schauspieler ist auch bekannt dafür, gefährliche Stunts häufig selbst auszuführen. Für seine Rollen in den Filmen "Geboren am 4. Juli", "Jerry Maguire - Spiel des Lebens" und "Magnolia" sowie als Produzent von "Top Gun: Maverick" wurde er jeweils für einen Oscar nominiert - allerdings gewann er die Trophäe im Wettbewerb nie. Im November vergangenen Jahres wurde er mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet.

Derzeit ist Cruise in der Endzeit-Komödie "Digger" in der Rolle eines mächtigen Ölbarons zu sehen. Mit schütterem, grauem Haar, Bauchansatz und dickem Make-up ist er kaum wiederzuerkennen.