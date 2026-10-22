"Gunkl" am Wiener Landesgericht umfassend geständig

Der Kabarettist Günther Paal alias "Gunkl" hat sich am Donnerstag am Wiener Landesgericht zum Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen (§ 207 StGB) und zum Besitz von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial (§ 207a StGB) schuldig bekannt. Er habe dieses Material "aus dem Internet", sagte Paal: "Es gibt Foren, wo man erfährt, dass man so etwas bekommt." Er habe das Material gemeinsam mit zwei Frauen angeschaut, die er 2014 kennengelernt hatte.

Bei den Frauen handelte es sich um zwei Slowakinnen, eine 42-Jährige und deren Mutter. Die beiden hätten in einer Zeitungsanzeige "unmissverständlich sexuelle Dienstleistungen angeboten", schilderte Paal. Er habe sich auf das Inserat gemeldet und auf eine sexuelle Beziehung zu den zwei Frauen eingelassen. Eines Tages habe man ihm die im März 2021 geborene Tochter der 42-Jährigen in die Badewanne gesetzt, wo er sich gewaschen habe: "Ich fand das befremdlich."

In weiterer Folge soll es im Jänner 2025 zu einem Übergriff zulasten des Mädchens gekommen sein. Dazu wurde Paal unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Wie die Staatsanwältin eingangs der Verhandlung darlegte, soll Paal das unbekleidete Kleinkind im Intimbereich geküsst haben.

"Ich bitte Sie alle, Ruhe zu bewahren", hatte sich der Vorsitzende eines Schöffensenats eingangs der Verhandlung an die Zuhörerschaft gewandt. "Zeichen der Missbilligung und des Beifalls" seien "nicht erwünscht". Der Große Schwurgerichtssaal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Zahlreiche uniformierte Polizisten und darüber hinaus mehrere Beamte vom Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) zeigten Präsenz.

"Es gibt etwas Erspartes", meinte Paal zu seinen Vermögensverhältnissen. Summe nannte er keine. Schulden habe er keine. Als Beruf gab er "Kabarettist" an.

Der Prozess im Großen Schwurgerichtssaal ist auf dreieinhalb Stunden anberaumt. Nach dem Übergriff setzten die zwei Frauen laut Anklage den Kabarettisten unter Druck und verlangten Bargeld. Er soll daher der 42-Jährigen bei Treffen - teilweise an öffentlichen Orten wie in einem Sportgeschäft, in einem Kaffeehaus oder auf Bahnhöfen - bis Mai 2026 in Kuverts insgesamt 159.000 Euro übergeben haben. Dann stellte sich Paal der Polizei und erstattete Selbstanzeige.

Bei der letzten Geldübergabe am 5. Juni, bei der Paal der Frau unter Einbindung der Polizei weitere 30.000 Euro übergeben sollte, wurde die 42-Jährige festgenommen. Seither sitzt sie in U-Haft. Wenige Wochen später wurde auch die Großmutter des Mädchens fest- und in U-Haft genommen.

Bei einer Hausdurchsuchung in Paals Wohnung wurden zwei Laptops und ein PC sichergestellt, auf dem 960 Bilddateien und 19 Videodateien mit sexualbezogenen Darstellungen mündiger und unmündiger Minderjähriger abgespeichert waren, die er sich vor etlichen Jahren im Internet beschafft hatte. Der Besitz dieser Dateien ist von der Anklage mitumfasst.

Die zwei mitangeklagten Frauen sollen Paal erpresst haben. Sie waren dazu grundsätzlich geständig, machten vor dem Schöffensenat aber widersprüchliche Angaben. Wie Paal zu Protokoll gab, hätten ihm die beiden gedroht, mit Fotos, die ihn in der Badewanne mit dem Kleinkind zeigten, "zur 'Kronen Zeitung' oder an den ORF zu gehen. Das war klar, dass ich dann meine Karriere abschreiben kann."

Paal sei ein Jahr erpresst worden, bemerkte die Staatsanwältin. Dieser sei zur Polizei gegangen, "weil er keine andere Möglichkeit mehr gesehen hat, diese Erpressung zu stoppen."

Die Rechtsvertreterin des betroffenen Kindes appellierte an die Medienschaffenden, zurückhaltend zu berichten. "Details aus der Intimsphäre" des Mädchens hätten nichts in der Berichterstattung verloren. Allfälligen Verletzungen des höchst persönlichen Lebensbereichs werde "rechtlich nachgegangen".