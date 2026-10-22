Reges Medieninteresse am "Gunkl"-Prozess in Wien

Am Donnerstag wird am Wiener Landesgericht unter regem Medieninteresse der "Fall Gunkl" verhandelt. Dem Kabarettisten Günther Paal alias "Gunkl" wird sexueller Missbrauch von Unmündigen (§ 207 StGB) und der Besitz von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial (§ 207a StGB) vorgeworfen. Der Mutter und der Großmutter des Kindes, an dem sich Paal vergangen haben soll, wird schwere Erpressung angekreidet. Sie sollen Paal unter Druck gesetzt und ihm 159.000 Euro abgenommen haben.

Der Prozess im Großen Schwurgerichtssaal ist auf dreieinhalb Stunden anberaumt. Aus Opferschutzgründen dürfte während der Erörterung der inkriminierten Tathandlung - Paal soll im Jänner 2025 in der Wohnung der 42-jährigen Mutter gegenüber dem Ende März 2021 geborenen Mädchen übergriffig geworden sein - die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Paal pflegte zu diesem Zeitpunkt eine mehr als zehnjährige, offenbar teilweise entgeltliche sexuelle Beziehung zur Mutter und zur Großmutter des Kindes.