Im Niger entführte Österreicherin ist frei

Die Anfang 2025 im Niger entführte Österreicherin Eva G. ist nach mehr als 21 Monaten in Geiselhaft wieder frei. Das bestätigte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Donnerstag. "Ich konnte bereits mit Eva G. telefonieren. Es scheint ihr so weit gut zu gehen und ich bin sehr beeindruckt von dieser starken Frau", erklärte die Außenministerin. Bereits zuvor hatte es Berichte über die Freilassung der 75-jährigen Wienerin gegeben.

"Zwei Geiseln, eine Österreicherin und eine Schweizerin, sind nach eineinhalb Jahren Gefangenschaft im Niger freigelassen worden und dank der Intervention des stellvertretenden Oberbefehlshabers Saddam Haftar in Benghazi eingetroffen", hatte der libysche Sender al-Masar berichtet. Generalleutnant Saddam Khalifa Haftar habe sich auf Bitten der Familien für ihre Freilassung eingesetzt, teilte der Sender auf der Plattform X weiter mit.