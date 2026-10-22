Hat es bei euch schon geschneit? Schickt uns eure Fotos vom Wintereinbruch in Tirol

Der goldene Oktober legt eine Pause ein: Nach spätsommerlichen Tagen brachte am Mittwoch eine Kaltfront Regen, deutlich tiefere Temperaturen und den ersten Schnee in höheren Lagen. Hat es auch bei euch schon geschneit? Ladet eure Bilder in unserer Leserfoto-Galerie hoch.

Vom goldenen Oktober ist inzwischen wenig zu spüren. Nachdem die letzten Tage der Altweibersommer in Tirol den Ton angab, kam es mit dem Mittwoch zum Wettersturz. Es kühlte im Land deutlich ab. Während der Wetterumschwung in den Niederungen mit Regen verbunden war, fiel in höheren Lagen der erste Schnee.

Sollte bei euch schon der erste Neuschnee liegen, ladet ein Foto davon in unserer Bildergalerie hoch.

Ruhig blieb es unterdessen am frühen Morgen auf Tirols Straßen. Trotz des Schnees seien keinerlei Störungen zu vermelden gewesen, so die Verkehrsabteilung der Polizei Donnerstagfrüh. Strecken wie die Arlbergstraße waren frei passierbar.

Am frühen Donnerstagmorgen waren Tirols Straßen frei. © Screenshot: Land Tirol

Freundlicher Donnerstag

Am heutigen Donnerstag klingen die letzten Schauer der Kaltfront im Unterland und in Osttirol bereits in der Früh ab. Im Außerfern und Oberland beginnt der Tag hingegen von Anfang an sonnig aufgelockert. Die restlichen Wolken lichten sich rasch, sodass ab dem Vormittag praktisch überall längere Zeit die Sonne scheint. Am hartnäckigsten dürften sich die Restwolken im Unterland halten. In Osttirol weht lebhafter Tauernwind. Mit Höchstwerten von 8 bis 13 Grad bleibt es laut GeoSphere Austria deutlich kühler als zuletzt.

Eine frostige Nacht läutet den Freitag ein. Die Tiefstwerte sinken auf minus 3 bis plus 2 Grad. Tagsüber ziehen unter föhnigem Einfluss einige Wolken über Nordtirol hinweg, die den Sonnenschein zeitweise deutlich dämpfen. Mit 10 bis 15 Grad wird es etwas milder als am Donnerstag.

Wechselhaftes Wochenende

Deutlich wechselhafter präsentiert sich der Samstag. Bis über Mittag sind die Wolken aus heutiger Sicht häufig recht dicht, stellenweise kann es ein wenig regnen. In höheren Lagen mischen sich Schneeflocken unter den Niederschlag. Am Nachmittag steigen die Chancen auf Auflockerungen. Insgesamt bleibt es sehr kühl.

Auch am Sonntag, ist laut aktueller Geosphere Prognose kaum mit beständigem Wetter zu rechnen. Eine Westströmung bringt voraussichtlich sehr feuchte Luft nach Tirol.