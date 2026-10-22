Weißes Erwachen in Tirol: Wetterumschwung brachte Neuschnee in höheren Lagen

Der goldene Oktober legte eine Pause ein: Nach spätsommerlichen Tagen brachte am Mittwoch eine Kaltfront Regen, deutlich tiefere Temperaturen und den ersten Schnee in höheren Lagen. Hat es auch bei euch geschneit? Ladet eure winterlichen Bilder in unserer Leserfoto-Galerie hoch.

Vom goldenen Oktober war am Donnerstagmorgen erst einmal wenig zu spüren. Nachdem die letzten Tage der Altweibersommer in Tirol den Ton angab, kam es mit dem Mittwoch zu einem kleinen Wettersturz. Die Folge: es kühlte im Land ab. Während der Wetterumschwung in den Niederungen mit Regen verbunden war, fiel in höheren Lagen der erste Schnee. In Orten wie Ischgl, Galtür oder im Stubaital konnten sich BewohnerInnen über einige weiße Flocken freuen. Viele Berggipfel in Tirol zeigten sich zudem angezuckert.

Schnappschüsse von Tirols Bergen

📽️ Beitrag | Erster Schnee auf der Nordkette

📽️ Bild | Schneefräse rückt auf der Zugspitze aus

Auf der Zugspitze ist der Schnee im Vergleich zur restlichen Saison momentan nur „mäuseknietief“. © Alexander Paschinger

📽️ Video | Wintereinbruch im Skigebiet Ischgl

📽️ Video | Blick von der Elferhütte von Leser Fritz Haas

Frostiger Morgen

Dementsprechend kühler war es in den Morgenstunden auch als in den letzten Tagen. Laut Ubimet lag der kälteste Ort des Landes im Bezirk Landeck. In Galtür wachte man bei frostigen -1,2 Grad auf. Auch in Seefeld und St. Leonhard im Pitztal zeigte das Thermometer in der Früh Minusgrade an.

© uwz.at

Ruhig blieb es unterdessen am frühen Morgen auf Tirols Straßen. Trotz des Schnees seien keinerlei Störungen zu vermelden gewesen, so die Verkehrsabteilung der Polizei Donnerstagfrüh. Strecken wie die Arlbergstraße waren frei passierbar.

In Orten wie Obergurgl und St.Anton hat in der Nacht auf Donnerstag der Winter angeklopft. © Webcam: bergfex.at, stantonamarlberg

Freundlicher Donnerstag

Am Donnerstag klangen die letzten Schauer der Kaltfront im Unterland und in Osttirol bereits in der Früh ab. Im Laufe des Vormittages lichteten sich die Wolken und machten der Sonne Platz. Mit Höchstwerten von 8 bis 13 Grad bleibt es laut GeoSphere Austria deutlich kühler als zuletzt.

Eine frostige Nacht läutet den Freitag ein. Die Tiefstwerte sinken auf minus 3 bis plus 2 Grad. Tagsüber ziehen unter föhnigem Einfluss einige Wolken über Nordtirol hinweg, die den Sonnenschein zeitweise deutlich dämpfen. Mit 10 bis 15 Grad wird es etwas milder als am Donnerstag.

Schnee und Wolken im Wechselspiel: Ein morgendlicher Blick Richtung Absam von Thaur aus. © Falk

Wechselhaftes Wochenende

Deutlich wechselhafter präsentiert sich der Samstag. Bis über Mittag sind die Wolken aus heutiger Sicht häufig recht dicht, stellenweise kann es ein wenig regnen. In höheren Lagen mischen sich Schneeflocken unter den Niederschlag. Am Nachmittag steigen die Chancen auf Auflockerungen. Insgesamt bleibt es sehr kühl.

Auch am Sonntag, ist laut aktueller Geosphere Prognose kaum mit beständigem Wetter zu rechnen. Eine Westströmung bringt voraussichtlich sehr feuchte Luft nach Tirol.