Klimawandel zwischen Albtraum und Schuld

Der lebensbedrohliche Klimawandel ist eine bedrückende Tatsache. Manche, wie die „Letzte Generation“, beschwören die Angst vor dem planetarischen Tod, dem Weltuntergang, der endzeitlichen Apokalypse. Einem Albtraum jedoch, dass die nordatlantischen Meeresströme vor dem Kollaps stünden und Europa schon bald eine „neue Eiszeit“ drohe, fehle jede Evidenz, beruhigt Direktor Marotzke von Deutschlands bedeutendstem Klimaforschungsinstitut.