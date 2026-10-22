Bekommt Innsbruck eine Stadtseilbahn? Studie des Landes mit Spannung erwartet

Die Pläne für eine Seilbahn von Innsbruck über Igls und Lans bis zur Talstation der Patscherkofelbahn lagen jahrelang auf Eis. Nun nimmt das Projekt wieder an Fahrt auf. In den nächsten Wochen werden die Ergebnisse einer vom Land Tirol beauftragten Studie präsentiert, in der das Potenzial eines „City Cable Cars“ untersucht wurde.