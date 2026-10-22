3,6 Millionen Euro für eine dicke Betonschicht und die Bypässe des Eiskanals in Igls

Die Korrektur des Igler Olympia-Eiskanals erforderte mehr als nur kosmetische Eingriffe, schließlich mussten weitere 3,6 Mio. Euro nach dem ohnehin 31 Mio. Euro schweren Umbau in die Hand genommen werden. In den Monaten vor der Abnahme, die von Freitag bis Sonntag dauert, wurde eine dicke Betonschicht aufgetragen.