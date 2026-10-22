Tiroler Silberberger als WAC-Coach gefeuert, ein alter Bekannter übernimmt in Wolfsberg

Nach neun Bundesliga-Runden ist das Kapitel Wolfsberg für Thomas Silberberger beendet. Der Tiroler muss beim Tabellenletzten seien Hut nehmen.

Der WAC hat Cheftrainer Thomas Silberberger durch Manfred Schmid ersetzt. Diese Rochade verkündete der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Donnerstag. Silberberger hatte die Wolfsberger seit dem Frühjahr betreut und vor dem Abstieg bewahrt. In der neuen Saison kassierte man zuletzt aber fünf Niederlagen in Serie.