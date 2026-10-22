Schlusslicht zieht Reißleine
Tiroler Silberberger als WAC-Coach gefeuert, ein alter Bekannter übernimmt in Wolfsberg
Am Donnerstag gab der WAC die Trennung vom Thomas Silberberger bekannt.
© WOLFGANG JANNACH
Nach neun Bundesliga-Runden ist das Kapitel Wolfsberg für Thomas Silberberger beendet. Der Tiroler muss beim Tabellenletzten seien Hut nehmen.
Der WAC hat Cheftrainer Thomas Silberberger durch Manfred Schmid ersetzt. Diese Rochade verkündete der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Donnerstag. Silberberger hatte die Wolfsberger seit dem Frühjahr betreut und vor dem Abstieg bewahrt. In der neuen Saison kassierte man zuletzt aber fünf Niederlagen in Serie.
Darauf reagierte die Clubspitze um Präsident Dietmar Riegler nun mit dem Trainerwechsel zu Schmid, der bereits von März 2023 bis Sommer 2024 WAC-Trainer war. (APA)
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