Abzockversuche mit Kirchenaustritten: Website aus den USA verlangt Geld

Die AK warnt: Eine Website aus den USA bietet online Kirchenaustritte an. Für knapp 90 Euro leitet sie den Austrittswunsch nur zur zuständigen Behörde weiter. Damit ist man nicht ausgetreten. Ein Besuch bei der Bezirkshauptmannschaft ist trotzdem noch notwendig.

Die Website www.kirchenbeitrag.com ist seit wenigen Tagen aktiv. In dieser kurzen Zeit gab es bereits mehrere Opfer der Täuschung, wie die AK Tirol berichtet. Nach der Eingabe der Daten in der Website kommt die Rechnung von fast 90 Euro. Es gibt eine angebliche Firma mit einer häufig von Briefkastenfirmen genutzten Adresse, um den Internetbetrug glaubhafter zu machen.

Die Website leitet im Grunde nur den Austrittswunsch weiter. Zur Durchführung müssen die Papiere zur Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat gebracht werden. Dies müsste auch nach der Zahlung noch gemacht werden.

In Österreich ist der Austritt aus der Kirche grundsätzlich kostenlos. Dafür müssen ein fertiges Austrittsformular, eine Taufurkunde oder Taufschein und ein amtlicher Lichtbildausweis bei der Bezirkshauptmannschaft oder dem Magistrat vorgelegt werden. Die Unterlagen können auch digital geliefert werden. Kosten gibt es nur, wenn man eine schriftliche Bestätigung benötigt.