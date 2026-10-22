Das gehobene Offroad-Metier wird sukzessive vollelektrisch

Mit dem Range Rover Sport Electric und dem Range Rover Electric hat Land Rover bereits zwei emissionsfrei fahrende Geländewagen im Oberklasse-Milieu angekündigt, eine dritte Baureihe wird bald folgen.

Das zweite Halbjahr 2026 steckt voller Ankündigungen von Jaguar Land Rover, Teil des Mischkonzerns Tata. Anfang Oktober ließ die britische Tochter-Doppelmarke die Hüllen des sehnlichst erwarteten (und gleichzeitig umstrittenen) Type 01 fallen, der das Label Jaguar aus dem tränenreichen Tal des nicht vorhandenen Angebots führen soll. Allrad ist für den 5,24 Meter langen Grand Tourer mit futuristischem Antlitz ebenso Pflicht wie ein vollelektrischer Antrieb. Ebendieser zeichnet nicht nur das neue Modell des Raubkatzen-Labels aus, sondern auch neue Serienprodukte des Markenbruders Land Rover.

Dessen Nobel-Baureihe Range Rover hat innerhalb weniger Wochen zwei luxuriös anmutende Geländewagen präsentiert, nämlich den Range Rover Electric (mit zwei Radständen) und den etwas kürzeren, nicht ganz fünf Meter langen Range Rover Sport Electric. Bei beiden Modellen sind die E-Aggregate so ausgelegt, dass sie entweder 450 oder 550 PS leisten. Unabhängig von dieser Ausprägung bietet ein Lithium-Ionen-Akku einen Energiegehalt von 118,5 Kilowattstunden. Damit schafft der Range Rover Electric eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern, der Range Rover Sport Electric fährt bis zu 609 Kilometer weit, und zwar nach WLTP-Prozedere.

Die ersten Preise stehen schon fest, ein GT wird nachgereicht