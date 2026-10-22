Xpeng baut sein neues Flaggschiff in Österreich

Auf dem Pariser Autosalon gab es kürzlich die Europapremiere des 5,12 Meter langen Sechs- bzw. Siebensitzers, die ersten Auslieferungen sind im Dezember geplant.

In Österreich ist Xpeng noch kein ganzes Jahr präsent, aber dennoch voll in Fahrt. Hatte die Marke zunächst mit den beiden Sport Utility Vehicles G6 und G9, jeweils wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb, begonnen, folgten kurz danach mit dem P7+ eine elegant geschwungene Coupé-Limousine sowie der Van-artige X9 mit luxuriös anmutender Innenausstattung. Jetzt im Oktober bereits eingetroffen ist das neue Einstiegsmodell von Xpeng, das SUV-Coupé L03, das mit einer Länge von 4,65 Metern im Segment von Midsize-Sport-Utility-Vehicles angesiedelt ist.

Und den nächsten Coup hat Xpeng im Rahmen des Pariser Autosalons präsentiert, nämlich das neue Oberklasse-SUV G9L, das fast schon im Luxus-Segment einen Platz finden könnte. Mit einer Länge von 5,12 Metern zeugt das neue Xpeng-Fahrzeug von stattlicher Größe, dazu ist es knapp zwei Meter breit und 1,78 Meter hoch. Der Radstand beläuft sich auf 3,1 Meter, was sich ebenso positiv auf den Fahrkomfort auswirken dürfte wie die Installation einer Luftfederung. Diese sorgt übrigens für die Möglichkeit, auf Wunsch eine Bodenfreiheit von 216 Millimetern zu erzielen, was bei einem kleinen Offroad-Ausflug von Vorteil sein könnte. Hierfür gibt Xpeng explizit noch eine Wattiefe von 700 mm an.

Ein 110-kWh-Akku sorgt für bis zu 591 km Reichweite

Wie bei den meisten bisherigen Xpeng-Modellen gibt es beim G9L die gewohnte Zweiteilung beim Antrieb: Es besteht die Wahl, das SUV mit einem oder mit zwei Elektromotoren zu bestücken. Im ersten Fall handelt es sich dann um die Heckantriebsvariante (RWD), die eine Leistung von 367 PS erzielt und ein Drehmoment von 465 Newtonmetern stemmt. Von null auf 100 km/h beschleunigt der RWD in sieben Sekunden, bis zu 200 km/h sind möglich.

Noch schneller voran geht es mit der Allradversion, deren Elektromotoren 585 PS leisten und 695 Newtonmeter Drehmoment im Verbund entwickeln. Lediglich 4,9 Sekunden sind erforderlich, um den AWD vom Stand weg auf Landstraßen-Tempolimit zu beschleunigen. Auch hier gilt das Höchsttempo von 200 km/h.

Auch als Hecktriebler vorgesehen

So schnell der G9L auf Touren kommt, so ausdauernd ist er auch: Die RWD-Version kommt dank der Verwendung eines 110-kWh-Akkus (Brutto-Wert) bis zu 591 Kilometer weit, der Allradler schafft 553 Kilometer am WLTP-zertifizierten Prüfstand.

Imposant, wie immer bei Xpeng, ist die Ladetechnologie. Mit 800-Volt-Technologie versehen, schafft der G9L eine Ladeleistung von bis zu 540 Kilowatt. Im Idealfall erhöht sich der Ladestand somit von zehn auf 80 Prozent innerhalb von zwölf Minuten.

SOPU_AMS_Grund2: Bestellbar ist der G9L schon, die Basisversion kostet ab 75.600 Euro. Da ist schon recht viel an Bord, ab Werk gibt es sieben Sitzplätze. Mit Allrad und ebenso vielen Sitzmöglichkeiten versehen kostet das Modell ab 80.600 Euro. Und mit Lounge-artigen sechs Einzelsitzen ist die AWD-Version ab 86.600 Euro bestellbar. Mit den ersten Auslieferungen rechnet Xpeng ganz optimistisch noch in diesem Jahr.

SOPU_AMS_Zwischentitel: Erste Probefahrten sind mit dem L03 möglich