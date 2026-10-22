Stilsicher und elegant unterwegs im neuen Haute-Couture-SUV

Die Nobelmarke von Stellantis, DS Automobiles, hat soeben den N°7 auf den Markt gebracht – mit einer exquisiten Anmutung.

Die Nischenmarken von Stellantis haben es derzeit nicht leicht, obwohl es ihnen an Strahlkraft nicht fehlt. Alfa Romeo lebte beispielsweise zu Beginn des Pariser Autosalons im Oktober dieses Jahres mit der Präsentation des Cuorerosso auf, Lancia sorgte mit der neuen Gamma-Interpretation für Diskussionen. Allerdings ist man bei Lancia vorsichtig, was einen möglichen Neustart in Österreich betrifft – und bei Alfa Romeo stellt sich die Frage, wann es denn neue SUV-Modelle in die Auslage schaffen. Jedenfalls geschafft hat es nach Österreich ein weiteres neues Modell von DS Automobiles, nämlich der N°7.

Das Ladeabteil offeriert zwischen 560 und 1570 Litern Stauvolumen

Mit einer Länge von 4,66 Metern, einer Breite von 1,9 Metern und einer Höhe von 1,63 Metern positioniert sich der Neuling im Midsize-SUV-Segment, zeigt dabei stolz eine hochwertig gestylte Front, wie wir sie von der Edel-Limousine N°8 schon kennen. Die Dachlinie fällt hinten leicht ab, dennoch kann sich das Ladeabteil mit ausreichend Stauvolumen behaupten, bis zu 560 Liter netto stehen zur Verfügung, bei umgelegten Rücksitzlehnen sind es 1570 Liter.

Im Cockpit steht einerseits ein schlankes 10-Zoll-Instrumentarium in digitaler Ausführung, andererseits ein 16-Zoll-Zentraldisplay für das Infotainment zur Verfügung. Zu den weiteren technischen Highlights zählen viele Fahrassistenzsysteme, darunter befindet sich etwa die DS Active Suspension. Diese Technik erfasst via Kamera die Bodenbeschaffenheit im vorderen Bereich des Fahrzeugs und passt die Dämpfung der einzelnen Räder gezielt an, um einen höchstmöglichen Fahrkomfort zu erzielen. Von Bedeutung ist außerdem die DS Night Vision, bei der es sich um eine Infrarotkamera handelt, die in der Lage ist, Körperwärme von Menschen und Tieren bis zu einer Entfernung von 300 Metern zu erkennen.

Die Hauptrolle des Antriebsportfolios des N°7 übernehmen die Elektromotoren. Wahlweise gibt es das Midsize-SUV als E-Tense mit 230 PS und einem 73,7-kWh-Akku sowie Frontantrieb, mit 245 PS und einem 97,2-kWh-Akku sowie Frontantrieb oder mit 350 PS und 97,2-kWh-Akku sowie Allradantrieb. Die AWD-Version lässt sich via Boost-Modus für kurze Zeit sogar für 375 PS erwärmen. Die elektrischen Reichweiten betragen zwischen 539 und 734 Kilometern.