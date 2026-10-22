Der Tucson liebt das Experimentieren

Hyundai bereitet den Marktstart der neuesten Generation des erfolgreichen Kompakt-SUV vor.

Der Santa Fe hat es vor zwei Jahren vorgemacht: Mit Ecken und Kanten kann man neben einer überlegten Scheinwerfer-Architektur im unübersichtlich gewordenen SUV-Markt gehörig auffallen. Dem Tucson gelang dies mit früheren Generationen in ähnlicher Hinsicht, trotz Weichzeichnung: Hier setzten die Designer auf gekonnte Lichtsignaturen, insbesondere beim Tagfahrlicht in Verbindung mit der aktuell noch angebotenen Generation. Diesbezüglich wählt der Nachfolger einen ganz neuen Weg mit schlanken, aber lang gezogenen Leuchtkörpern in der Front. Was auffällt: Der neue Tucson setzt ebenso wie der in Paris vorgestellte Bayon-Nachfolger auf mehr Ecken und Kanten. Die Designsprache, die dahintersteckt, nennt Hyundai „Art of Steel“. Diese drückt sich in den klaren Linien, in den reduzierten, glatten Oberflächen aus.

Im Innenraum setzt Hyundai ebenso auf Klarheit und vor allem auf Digitalisierung: Ein 9,9 Zoll großes Fahrerdisplay liefert in schlanker Ausführung wesentliche Fahrzeuginformationen, ein Touchscreen im 12,9-Zoll-Format ist ab Werk für das Infotainmentsystem reserviert. Auf Wunsch gibt es einen noch größeren Bildschirm mit einer Diagonale von 17 Zoll.

Bei den Antrieben spielt der Benziner erneut die Hauptrolle

Gegenüber seinem Vorgänger wächst der Tucson in allen wesentlichen Belangen, das Fahrzeug kommt nun auf eine Länge von 4560 mm, auf eine Breite von 1900 mm, auf eine Höhe von 1670 mm und auf einen Radstand von 2720 mm. Das Ladeabteil empfiehlt sich fürs Reisen, denn 695 Liter Stauvolumen sind eine Kampfansage im Segment kompakter Sport Utility Vehicles.