Das Erdklima steuert rasant auf 2,8 Grad Erwärmung zu

Eigentlich hatte die Weltgemeinschaft beschlossen, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad plus zu beschränken. Doch mit der weltweiten Klimapolitik derzeit werden es 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts werden, wie die Vereinten Nationen am Mittwoch warnten.

Jeder Bruchteil eines Grades über 1,5 Grad Erderwärmung erhöht das Risiko für tödliche Fluten, Hitzewellen und Waldbrände, wie sie in diesem Jahr viele Länder erlebt hätten. Das sagte Inger Andersen, Direktorin des UNO-Umweltprogramms UNEP mit Sitz in Nairobi.

Geht man davon aus, dass alle Länder ihre angekündigten Klimaschutzmaßnahmen auch wirklich umsetzen, würde sich die Erde laut der UNO-Berechnung bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,6 Grad erwärmen. Dies ist sogar eine Verschlechterung gegenüber dem im vergangenen Jahr festgestellten Kurs – damals lag diese Prognose bei bis zu 2,5 Grad.

Dies liegt dem Bericht zufolge vor allem am Rückzug der USA, die sich von ihren vorherigen Klimaschutzplänen unter US-Präsident Donald Trump vollständig verabschiedet haben. Da die USA der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen – nach China – sind, spiegelten sich solche politischen Veränderungen direkt in weltweiten Schätzungen wider, erklären die Autoren des Berichts. Zudem seien Daten zum bisherigen Ausstoß von Treibhausgasen nach oben korrigiert worden.

Selbst im optimistischsten berechneten Szenario, in dem alle Länder ihre Klimapläne einhalten und ihre angestrebten Klimaneutralitätsziele erreichen, würde sich die Erde bis zum Jahr 2100 um 2,1 Grad erwärmen, heißt es weiter.

1,5 Grad fast sicher überschritten

Das liegt weit über den angestrebten 1,5 Grad. Experten gehen mittlerweile überwiegend davon aus, dass das Ziel nicht gehalten werden kann. Die letzte Hoffnung richtet sich daher nun darauf, das Überschreiten der 1,5-Grad-Marke so kurz wie möglich zu halten – und die klimaschädlichen Emissionen so weit zu verringern, dass die Temperatur wieder absinkt.

Der Bericht zeigt die Herkulesaufgabe, die diese Kehrtwende bedeutet, genauer auf: Die weltweiten Treibhausgasemissionen müssten deutlich sinken, um zum Ende des Jahrhunderts wieder bei 1,5 Grad oder darunter zu landen – nämlich um 18 Prozent bis 2030, um 45 Prozent bis 2035 und um 69 Prozent bis zum Jahr 2040, alles verglichen mit dem Niveau von 2025. Solch eine steile Abwärtskurve ist nicht absehbar: Selbst, wenn die Länder all ihre geplanten Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, würden die Emissionen laut UN-Berechnung bis 2030 nur um bis zu 8 Prozent sinken – und bis 2035 um bis zu 15 Prozent. Zudem müssten große Mengen CO2 der Atmosphäre entzogen werden. Das ist aber mit enormen technologischen und anderen Hürden verbunden und unverhältnismäßig teuer.

Anstrengungen lohnen sich

UNEP-Direktorin Andersen warnt mit Blick auf die verheerenden Folgen einer zu starken Erderwärmung trotzdem: „Wir müssen alle Register ziehen, um den Höchstwert der Erwärmung so gering wie möglich zu halten und bis zum Ende des Jahrhunderts wieder auf 1,5 Grad zu kommen. Das ist möglich.“

Es gebe mittlerweile etliche Erfolgsgeschichten, wie Emissionen schnell verringert werden könnten, führt Andersen an. Der Bericht verweist darauf, dass seit dem Pariser Klimaabkommen die erneuerbaren Energien etwa dreimal so schnell zugelegt hätten, wie dies damals erwartet worden sei.

EU kein Vorbild mehr

Im November trifft sich die Weltgemeinschaft im türkischen Antalya, um bei der Weltklimakonferenz darüber zu beraten, wie die Krise in den Griff zu bekommen ist. Nicht mehr mit am Tisch: die USA, die unter Trump erneut aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen sind. Auch anderswo stehen Entscheidungen an, die fürs Weltklima eine große Rolle spielen: Das EU-Parlament etwa will auf Bestreben von Deutschland und Frankreich das Aus für Verbrennungsmotoren aufweichen. Und bei der Stichwahl am Sonntag in Brasilien – mit seinem riesigen Amazonas-Regenwald zentral für das Weltklima – steht der linke Präsident Luiz Inácio Lula da Silva dem rechten Herausforderer Flávio Bolsonaro gegenüber. Unter der Präsidentschaft von dessen Vater Jair Bolsonaro stieg die Abholzung des Waldes massiv an.