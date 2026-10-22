Zwei neue Modelle von Jaecoo für den Herbst

Der Jaecoo 5 rollt gerade als Hybrid zu den Händlern, die vollelektrische Version wird bald ebenso folgen wie ein weiteres Fahrzeug der Chery-Tochter, nämlich das mittelgroße Plug-in-Hybrid-SUV Jaecoo 8.

Allem Anfang wohnt eine zauberhafte Einfachheit inne. Wobei dies selbst bei Jaecoo/Omoda leicht euphemistisch ist, denn die Chery-Tochter firmiert als Doppelmarke, mal steht Jaecoo im Vordergrund, mal Omoda. In diesen Tagen gibt Chery der Jaecoo-Fraktion den Vorzug, jedenfalls im Handel. Denn im Anrollen befindet sich das im Juli angekündigte Kompakt-SUV Jaecoo 5. Allerdings wird es selbst hier schon wieder etwas komplizierter: Im Sommer war noch vom vollelektrischen Modell die Rede, nun taucht plötzlich ein Vollhybrid-Derivat des Jaecoo 5 auf – und der erhält obendrein den Vortritt vor dem EV, wenngleich nur für einen kurzen Zeitraum.

Der Jaecoo 5 Hybrid benötigt im Schnitt 5,3 l Benzin je 100 km

Der Jaecoo 5 Hybrid ist ein 4,38 Meter langes Fahrzeug, das 1,86 Meter breit und 1,65 Meter hoch ist. Den Radstand beziffert der Hersteller mit 2620 Millimetern, den Kofferraum mit 314 bis 1214 Litern. Den Antrieb übernehmen ein 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner und ein Elektromotor, die zusammen 224 PS leisten und das 1,6 Tonnen schwere Fahrzeug in 7,9 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen. Bis zu 175 km/h sind möglich. Den Durchschnittsverbrauch gibt der Hersteller mit 5,3 Litern je 100 Kilometer an, was einem CO2-Ausstoß von 120 Gramm je Kilometer gleichkommt.

Der Jaecoo 5 EV (das vollelektrische Modell) hat dieselben Abmessungen, der Kofferraum wird hier mit 384 Litern netto ausgewiesen. Die Energiequelle ist ein 58,9-kWh-Lithium-Ionen-Akku, der einen 211 PS starken Elektromotor bedient. Dieser wiederum verfügt über ein Drehmoment von 288 Newtonmetern. Bei einem ausgewiesenen Durchschnittskonsum von 16,5 Kilowattstunden beträgt die WLTP-Reichweite 402 Kilometer.

Für den Jaecoo 5 sind zwei Ausstattungsniveaus vorgesehen

Unabhängig von der Motorisierung bietet die Chery-Tochter den Jaecoo 5 mit zwei Ausstattungsebenen an. Die Basis trägt die Bezeichnung Comfort-Line, sie enthält unter anderem LED-Scheinwerfer, eine Fülle von Fahrassistenzsystemen, eine Lenkradheizung, eine Sitzheizung vorne, einen 13,2-Zoll-Touchscreen, eine 540-Grad-Rundumsicht, sechs Lautsprecher und Stoffsitze. Premium-Line umfasst unter anderem ein mehrfarbiges Ambientelicht, eine Sitzbelüftung vorne, Kunstleder, verdunkelte Seitenscheiben hinten, eine elektrische Kofferraumklappe und ein Sony-Soundsystem mit acht Lautsprechern. Zum Preisniveau: Den Jaecoo 5 Hybrid gibt es ab 27.990 Euro, die Elektroversion ist ab 30.990 Euro bestellbar.

Bestellbar ist der Plug-in-Hybrid-Allradler Jaecoo 8 PHEV. © Chery