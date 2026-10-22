Toyota ist gerüstet für alle Jahreszeiten

Der japanische Autohersteller hat sein Allrad- und SUV-Portfolio auf den neuesten Stand gebracht – es gibt zudem eine Fülle von Antriebsarten.

Selbst für Freunde des in Ungnade gefallenen Dieselmotors hat Toyota noch Lösungen parat, um matschiges Herbstgelände ebenso bewältigen zu können wie schnee- und eisbedeckte Fahrbahnen. Wer also auf Selbstzünder angewiesen zu sein scheint, der muss sich mit dem Geländewagen Land Cruiser oder dem bewährten Pick-up Hilux anfreunden – wobei auch hier anzumerken gilt, dass zarte Mildhybridtechnik ihren Platz gefunden hat. Beim Hilux ist Toyota sogar so weit gegangen, im Zuge des Generationswechsels auch (und prioritär) eine vollelektrische Spielart in den Handel zu bringen. Der Anwendungsfall dieses Strom-Lastesels ist allerdings sehr speziell, zumal Reichweite und Anhängelast nicht mit der Ölbrenner-Version mithalten können.

Dennoch verdient der Hilux BEV wegen seines emissionsfreien Antriebs Respekt: Bestückt ist er mit 196 PS starken Elektromotoren, die zusammen 474 Nm Drehmoment stemmen und mit einem 59,2-kWh-Lithium-Ionen-Akku verbunden sind. Der Radius beträgt nach offiziellen Angaben 255 bis 257 Kilometer. Die Preisliste des seit Sommer erhältlichen Hilux BEV beginnt mit 67.890 Euro brutto.

Eine Mischung aus geräumigem Kombi und ansprechendem SUV

Richtet sich der Hilux BEV im überwiegenden Maße an Gewerbetreibende, hat der bZ4X Touring vor allem Familien im Blick. Das Fahrzeug stellt einen Crossover aus SUV und Kombi mit einem Schuss Van-Nützlichkeit dar und lässt antriebstechnisch nicht viel Auswahl: Einzig und allein elektrische Aggregate kommen in Frage, Verbrenner sind verbannt. Die Kundin oder der Kunde hat immerhin die Möglichkeit, sich entweder für einen bZ4X Touring mit Vorderradantrieb (und folglich mit einem E-Motor) oder für eine Version mit Allradantrieb (und zwei Elektromotoren) zu entscheiden. In beiden Versionen ist ein Lithium-Ionen-Akku installiert, der über eine Brutto-Kapazität von 75 Kilowattstunden verfügt und dem Modell eine Reichweite von 479 bis 591 Kilometern in Aussicht stellt. Die größere Reichweite ist dem bZ4X Touring mit Frontantrieb beschieden. Hier beläuft sich die Leistung auf 224 PS und das Drehmoment auf 268 Newtonmeter. Von null auf 100 km/h beschleunigt der FWD in 7,3 Sekunden.

Nur 4,5 Sekunden in Anspruch nimmt der Allradler, der mit 380 PS Systemleistung ins Rennen geht. Der bZ4X Touring kostet in Österreich ab 50.490 Euro, Allrad gibt es ab 53.890 Euro. In beiden Preisen ist die so genannte Teamplayer-Ausstattung enthalten, die unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Matrix-LED-Scheinwerfer, ein 14-Zoll-Touch-Zentraldisplay mit Navigationssystem, eine Fülle von Fahrassistenzsystemen, eine Zweizonen-Klimaautomatik samt Wärmepumpe und beheizbare Vordersitze enthält. Noch ein Satz zum Gepäckraum: Das Stauvolumen beträgt hohen Alltagsnutzen versprechende 669 Liter. Der einzige Wermutstropfen: Den 4,83 Meter langen bZ4X Touring offeriert Toyota ausschließlich als Fünf-, nicht jedoch als Siebensitzer.

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