Schwazer Kulturmeile lädt am Nationalfeiertag zum kostenlosen Entdecken ein

Am 26. Oktober verwandelt sich die Silberstadt Schwaz wieder in eine lebendige Bühne für Kunst und Geschichte. Die traditionelle Schwazer Kulturmeile lädt bei freiem Eintritt dazu ein, zahlreiche Museen, Ausstellungen und historische Orte im gesamten Stadtgebiet zu erkunden.

Schwaz - Der Startschuss für den Tag der offenen Museumstür fällt um 10:30 Uhr beim Mathoi-Haus, das in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum als Schwazer Stadtarchiv feiert. Von dort aus führt der Kulturweg zu vielfältigen Programmstationen. Neben Ausstellungen im Rathaus und in der erbario.gallery – wie der Schau „Ich habe eine Welt geträumt“ von Vera Takacs – locken unter anderem das Slow Lab für Fans analoger Technik sowie das Kleine Schwazer Messingmuseum mit einer Comic-Ausstellung. Auch der Kunstraum Schwaz widmet sich mit dem Projekt „Die Anrufung“ dem Jubiläum „100 Jahre Ingeborg Bachmann“.

Das Angebot erstreckt sich über 27 Stationen im gesamten Stadtgebiet: Neben Führungen zur renovierten Orgel in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt oder im Glockenturm sorgen Drehorgelklänge im Stadtpark für musikalische Begleitung. Markus Plattner nimmt Interessierte mit auf Sagenwanderungen durch Schwaz. Erstmals im Programm sind Einblicke hinter die Kulissen bei der Salve Guardia sowie eine Lesung der Autorin Stefanie Sargnagel, die auf Einladung des Literaturforums Schwaz im Gleis 4 – Theater am Zug auftritt.

Feierliche Auszeichnung im Stadtpark

Zahlreiche weitere Einrichtungen wie das Rabalderhaus mit Kinderprogramm, das Museum der Völker, das Silberbergwerk und die Burg Freundsberg öffnen ebenfalls ihre Türen. Künstlerin Susanne Liner widmet sich im Toni-Knapp-Haus in ihrer Ausstellung „Begegnungen im Garten“ einem vielschichtigen Bildraum zwischen Erinnerung, Naturerfahrung und innerer Entwicklung. Ausgangspunkt ist der Garten als prägender Ort der Kindheit.

„Die Kulturmeile zeigt Jahr um Jahr, wie abwechslungsreich die Kulturstadt Schwaz ist. Wichtig ist dabei das Engagement aller Beteiligten, die diesen Tag gestalten“, betont Stadträtin und Kulturreferentin Iris Mailer-Schrey. Ein besonderer Höhepunkt steht am Spätnachmittag an: Im Rahmen des Österreichischen Zapfenstreichs im Stadtpark wird Schwaz offiziell als „Kulturfreundliche Gemeinde des Landes Tirol 2026“ ausgezeichnet, ehe der Tag im SZentrum seinen Ausklang findet.

Die Kultureinrichtungen stehen Besuchern meist von 11:00 bis 18:00 Uhr offen. Um bequem zwischen den zahlreichen Stationen zu wechseln, steht den Gästen neben den gewohnten Fußwegen auch ein Oldtimer-Bus zur Verfügung.