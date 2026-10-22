Missbrauchs-Prozess: Kabarettist „Gunkl“ legte vor Gericht Geständnis ab

Kabarettist Günther Paal will sich schuldig bekennen. Der Mutter und der Großmutter des mutmaßlich missbrauchten Kindes wird schwere Erpressung vorgeworfen. Ein Urteil wird in den Mittags- oder Nachmittagsstunden erwartet.

Der Kabarettist Günther Paal alias „Gunkl“ hat sich am Donnerstag am Wiener Landesgericht zum Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen (§ 207 StGB) und zum Besitz von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial (§ 207a StGB) schuldig bekannt. Er habe dieses Material „aus dem Internet“, sagte Paal: „Es gibt Foren, wo man erfährt, dass man so etwas bekommt.“ Er habe das Material gemeinsam mit zwei Frauen angeschaut, die er 2014 kennengelernt hatte.

Ich hab’ gedacht, ich hab’s im Griff. Diese Idee hat sich als Irrtum erwiesen. Gunkl vor Gericht

Bei den Frauen handelte es sich um zwei Slowakinnen, eine 42-Jährige und deren Mutter. Die beiden hätten in einer Zeitungsanzeige „unmissverständlich sexuelle Dienstleistungen angeboten“, schilderte Paal. Er habe sich auf das Inserat gemeldet und auf eine sexuelle Beziehung zu den zwei Frauen eingelassen. Während der sexuellen Handlungen sollen regelmäßig Videos bzw. Bilder mit Missbrauchsdarstellungen an unmündigen und mündigen Minderjährigen auf einem Laptop abgespielt worden sein.

„Ich hatte nie die Absicht, selber so etwas zu tun. Mir war das Betrachten der Bilder – muss ich gestehen – genug“, sagte der Kabarettist. Er selbst habe auch nie entsprechende Bilder angefertigt. Auf die Frage des Richters, ob er pädophil sei, meinte Paal, er habe das bis vor Kurzem nicht so gesehen. Das habe sich inzwischen geändert: „Allem Anschein nach bin ich es und bin auch nicht gewillt, es abzustreiten. Letzten Endes wird das ein Mediziner entscheiden.“ Derzeit habe er „überhaupt kein sexuelles Interesse mehr“.

„Hab’ gedacht, ich hab’s im Griff“

Auf die Frage des Richters, weshalb er sich nicht in Therapie begeben habe, erwiderte der Kabarettist: „Ich hab’ gedacht, ich hab’s im Griff. Diese Idee hat sich als Irrtum erwiesen.“ Inzwischen habe er einen Therapieplatz und bereits zwei Sitzungen absolviert.

Die zwei Frauen – Mutter und Großmutter – hätten ihm eines Tages die im März 2021 geborene Tochter der 42-Jährigen in die Badewanne gesetzt, wo er sich in einer Art Ritual bei den Treffen regelmäßig gewaschen habe: „Ich fand das befremdlich.“ Danach sei das erste Mal losgelöst vom Sex Geld von ihm verlangt worden: „Die Drohungen waren erst danach.“

Öffentlichkeit vor Erörterung des Übergriffs ausgeschlossen

In weiterer Folge soll es im Jänner 2025 zu einem Übergriff zulasten des Mädchens gekommen sein. Dazu wurde Paal unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Wie die Staatsanwältin eingangs der Verhandlung darlegte, soll Paal das unbekleidete Kleinkind im Intimbereich geküsst haben.

„Ich bitte Sie alle, Ruhe zu bewahren“, hatte sich der Vorsitzende eines Schöffensenats eingangs der Verhandlung an die Zuhörerschaft gewandt. „Zeichen der Missbilligung und des Beifalls“ seien „nicht erwünscht“. Der Große Schwurgerichtssaal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Zahlreiche uniformierte Polizisten und darüber hinaus mehrere Beamte vom Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) zeigten Präsenz.

„Es gibt etwas Erspartes“, meinte Paal zu seinen Vermögensverhältnissen. Eine Summe nannte er nicht. Schulden habe er keine. Als Beruf gab er „Kabarettist“ an.

Prozess auf dreieinhalb Stunden anberaumt

Der Prozess im Großen Schwurgerichtssaal ist auf dreieinhalb Stunden anberaumt. Nach dem Übergriff setzten die zwei Frauen laut Anklage den Kabarettisten unter Druck und verlangten Bargeld. Er soll daher der 42-Jährigen bei Treffen – teilweise an öffentlichen Orten wie in einem Sportgeschäft, in einem Kaffeehaus oder auf Bahnhöfen – bis Mai 2026 in Kuverts insgesamt 159.000 Euro übergeben haben. Dann stellte sich Paal der Polizei und erstattete Selbstanzeige.

Bei der letzten Geldübergabe am 5. Juni, bei der Paal der Frau unter Einbindung der Polizei weitere 30.000 Euro übergeben sollte, wurde die 42-Jährige festgenommen. Seither sitzt sie in U-Haft. Wenige Wochen später wurde auch die Großmutter des Mädchens fest- und in U-Haft genommen.

Bei einer Hausdurchsuchung in Paals Wohnung wurden zwei Laptops und ein PC sichergestellt, auf dem 960 Bilddateien und 19 Videodateien mit sexualbezogenen Darstellungen mündiger und unmündiger Minderjähriger abgespeichert waren, die er sich vor etlichen Jahren im Internet beschafft hatte. Der Besitz dieser Dateien ist von der Anklage mitumfasst.

Die zwei mitangeklagten Frauen sollen Paal erpresst haben. Sie waren dazu grundsätzlich geständig, machten vor dem Schöffensenat aber widersprüchliche Angaben. Wie Paal zu Protokoll gab, hätten ihm die beiden gedroht, mit Fotos, die ihn in der Badewanne mit dem Kleinkind zeigten, „zur ‚Kronen Zeitung‘ oder an den ORF zu gehen. Das war klar, dass ich dann meine Karriere abschreiben kann.“

Paal sei ein Jahr erpresst worden, bemerkte die Staatsanwältin. Dieser sei zur Polizei gegangen, „weil er keine andere Möglichkeit mehr gesehen hat, diese Erpressung zu stoppen“.

Appell an Medienschaffende

Die Rechtsvertreterin des betroffenen Kindes appellierte an die Medienschaffenden, zurückhaltend zu berichten. „Details aus der Intimsphäre“ des Mädchens hätten nichts in der Berichterstattung verloren. Allfälligen Verletzungen des höchstpersönlichen Lebensbereichs werde „rechtlich nachgegangen“.