Vorwurf des Kindesmissbrauchs: „Gunkl“-Prozess hat begonnen

Kabarettist Günther Paal ist wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Besitzes von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial angeklagt. Der Mutter und der Großmutter des mutmaßlich missbrauchten Kindes wird schwere Erpressung vorgeworfen. Ein Urteil wird in den Mittags- oder Nachmittagsstunden erwartet.

Unter regem Medien- und öffentlichen Interesse hat am Donnerstag am Wiener Landesgericht der Prozess im sogenannten Fall „Gunkl“ begonnen. Dem Kabarettisten Günther Paal alias „Gunkl“ wird sexueller Missbrauch von Unmündigen (§ 207 StGB) und der Besitz von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial (§ 207a StGB) vorgeworfen. Der Mutter und der Großmutter des Kindes, an dem sich Paal vergangen haben soll, wird schwere Erpressung angekreidet.

„Ich bitte Sie alle, Ruhe zu bewahren“, wandte sich der Vorsitzende eines Schöffensenats eingangs der Verhandlung an die Zuhörerschaft. „Zeichen der Missbilligung und des Beifalls“ seien „nicht erwünscht“. Der Große Schwurgerichtssaal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Zahlreiche uniformierte Polizisten und darüber hinaus mehrere Beamte vom Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) zeigten Präsenz.

„Es gibt etwas Erspartes“, meinte Paal zu seinen Vermögensverhältnissen. Eine Summe nannte er nicht. Schulden habe er keine. Als Beruf gab er „Kabarettist“ an.

Prozess auf dreieinhalb Stunden anberaumt

Der Prozess im Großen Schwurgerichtssaal ist auf dreieinhalb Stunden anberaumt. Aus Opferschutzgründen dürfte während der Erörterung der inkriminierten Tathandlung – Paal soll im Jänner 2025 in der Wohnung der 42-jährigen Mutter des Kindes gegenüber dem Ende März 2021 geborenen Mädchen übergriffig geworden sein – die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Paal pflegte zu diesem Zeitpunkt eine mehr als zehnjährige, offenbar teilweise entgeltliche sexuelle Beziehung zur Mutter und zur Großmutter des Kindes.

Nach dem Übergriff setzten die zwei Frauen laut Anklage den Kabarettisten unter Druck und verlangten Bargeld. Er soll daher der 42-Jährigen bei Treffen – teilweise an öffentlichen Orten wie in einem Sportgeschäft, in einem Kaffeehaus oder auf Bahnhöfen – bis Mai 2026 in Kuverts insgesamt 159.000 Euro übergeben haben. Dann stellte sich Paal der Polizei und erstattete Selbstanzeige.

Letzte Geldübergabe am 5. Juni

Bei der letzten Geldübergabe am 5. Juni, bei der Paal der Frau unter Einbindung der Polizei weitere 30.000 Euro übergeben sollte, wurde die 42-Jährige festgenommen. Seither sitzt sie in U-Haft. Wenige Wochen später wurde auch die Großmutter des Mädchens fest- und in U-Haft genommen. Bei einer Hausdurchsuchung in Paals Wohnung wurde ein PC sichergestellt, auf dem 960 Bilddateien und 19 Videodateien mit sexualbezogenen Darstellungen mündiger und unmündiger Minderjähriger abgespeichert waren, die er sich vor etlichen Jahren im Internet beschafft hatte. Der Besitz dieser Dateien ist von der Anklage mitumfasst.

Die Rechtsvertreterin des betroffenen Kindes appellierte an die Medienschaffenden, zurückhaltend zu berichten. „Details aus der Intimsphäre“ des Mädchens hätten nichts in der Berichterstattung verloren. Allfälligen Verletzungen des höchstpersönlichen Lebensbereichs würde „rechtlich nachgegangen“.