Kommentar

Mehr als ein Espresso-Express

Manfred Mitterwachauer

Kommentarvon Manfred Mitterwachauer

Die erneute Verzögerung beim Brennerbasistunnel ist technisch begründbar, bremst aber auch Tirols Druck-Aufbau für den Nordzulauf in Bayern und bessere Rahmenbedingungen.

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